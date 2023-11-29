В ЕЦБ заявили о риске использования российских активов для помощи Украине
ЕЦБ: использование российских активов для помощи Киеву угрожает репутации евро
© AP Photo / Michael ProbstСкульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может повлечь репутационные издержки для европейской валюты, заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос в интервью изданиям De Standaard и La Libre Belgique.
"Наша позиция относительно использования дивидендов и процентов от замороженных активов однозначна. Во-первых, это должно быть глобальное решение, в идеале – с участием всех членов G7. Кроме того, мы должны быть осторожны, потому что это может привести к репутационным издержкам. Мы должны смотреть за границы этого отдельного конфликта, возможны последствия для евро как безопасной валюты", - сказал он.
Гиндос отметил, что евро представляет вторую по значимости мировую валюту и что необходимо учитывать ее репутацию в долгосрочной перспективе. "Я думаю, что есть и другие способы финансирования восстановления Украины", - добавил он.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.