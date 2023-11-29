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Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины - РИА Новости, 29.11.2023
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16:13 29.11.2023 (обновлено: 16:56 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/agroproduktsiya-1912680702.html
Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины
Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины - РИА Новости, 29.11.2023
Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины
Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, следует из документа, одобренного кабмином в среду. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:13
2023-11-29T16:56
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БРАТИСЛАВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, следует из документа, одобренного кабмином в среду.Ранее в Словакии действовал запрет только на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины."С учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе в экономики… предлагается запретить ввоз (ряда - ред.) сельскохозяйственных продуктов и товаров с Украины", - следует из одобренного кабмином документа в среду.В пояснительной записке указывается, что список таких товаров расширен до 14 пунктов, среди которых, например, мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби.В документе отмечается, что разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, но ужесточаются требования к нему, товары должны быть опечатаны на таможне.Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач говорил, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
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словакия, украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия, киев
Словакия, Украина, В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Киев
Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины

Правительство Словакии расширило эмбарго на агропродукцию с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, следует из документа, одобренного кабмином в среду.
Ранее в Словакии действовал запрет только на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.
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"С учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе в экономики… предлагается запретить ввоз (ряда - ред.) сельскохозяйственных продуктов и товаров с Украины", - следует из одобренного кабмином документа в среду.
В пояснительной записке указывается, что список таких товаров расширен до 14 пунктов, среди которых, например, мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби.
В документе отмечается, что разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, но ужесточаются требования к нему, товары должны быть опечатаны на таможне.
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Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач говорил, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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