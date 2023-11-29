https://ria.ru/20231129/aes-1912633962.html

Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря

Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря - РИА Новости, 29.11.2023

Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет включен в сеть во второй половине декабря, все работы идут по графику, заявил замглавы министерства энергетики... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:39

2023-11-29T13:39

2023-11-29T13:41

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС будет включен в сеть во второй половине декабря, все работы идут по графику, заявил замглавы министерства энергетики республики Михаил Михадюк."Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику", - приводит слова замминистра пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире