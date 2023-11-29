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Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря - РИА Новости, 29.11.2023
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13:39 29.11.2023 (обновлено: 13:41 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/aes-1912633962.html
Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря
Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря - РИА Новости, 29.11.2023
Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря
Первый энергоблок Белорусской АЭС будет включен в сеть во второй половине декабря, все работы идут по графику, заявил замглавы министерства энергетики... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:39
2023-11-29T13:41
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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в мире
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС будет включен в сеть во второй половине декабря, все работы идут по графику, заявил замглавы министерства энергетики республики Михаил Михадюк."Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику", - приводит слова замминистра пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
https://ria.ru/20231114/sotrudnichestvo-1909412232.html
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире
Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Белоруссия, В мире
Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря

Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС включат в сеть во второй половине декабря

© Фото : Белорусская атомная электростанцияБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Белорусская атомная электростанция
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС будет включен в сеть во второй половине декабря, все работы идут по графику, заявил замглавы министерства энергетики республики Михаил Михадюк.
"Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику", - приводит слова замминистра пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
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Белорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияВ мире
 
 
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