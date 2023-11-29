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Россия продолжит сотрудничество с Белоруссией по АЭС, заявил Мишустин
Россия продолжит сотрудничество с Белоруссией по АЭС, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.11.2023
Россия продолжит сотрудничество с Белоруссией по АЭС, заявил Мишустин
Россия продолжит оказывать содействие Белоруссии в эксплуатации АЭС и поставках топлива, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:22
2023-11-29T13:22
2023-11-29T13:22
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия продолжит оказывать содействие Белоруссии в эксплуатации АЭС и поставках топлива, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия продолжит оказывать необходимое содействие в эксплуатации и поставках топлива", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. Мишустин отметил активное сотрудничество в области энергетики и напомнил, что 1 ноября был подписан акт приёмки второго блока Белорусской атомной электростанции. "Это наш самый крупный общий проект, рассчитанный на стратегическую перспективу. Он значительно улучшит экологическую обстановку и будет стимулировать дальнейшее развитие наукоемких отраслей промышленности", - сказал глава правительства России. Мишустин добавил, что станция действует в штатном режиме, выработано уже более двадцати миллиардов киловатт-часов энергии, ядерная и радиационная безопасность обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. "Набранный солидный опыт в такой высокотехнологичной сфере создает хороший задел для дальнейшей реализации совместных проектов. Прежде всего – в смежных областях ядерной медицины, систем накопления энергии и цифровизации", - отметил он.
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в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, энергетика
В мире, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Энергетика
Россия продолжит сотрудничество с Белоруссией по АЭС, заявил Мишустин
Мишустин: РФ продолжит оказывать содействие Белоруссии в эксплуатации АЭС
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Россия продолжит оказывать содействие Белоруссии в эксплуатации АЭС и поставках топлива, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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"Россия продолжит оказывать необходимое содействие в эксплуатации и поставках топлива", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
Мишустин отметил активное сотрудничество в области энергетики и напомнил, что 1 ноября был подписан акт приёмки второго блока Белорусской атомной электростанции.
"Это наш самый крупный общий проект, рассчитанный на стратегическую перспективу. Он значительно улучшит экологическую обстановку и будет стимулировать дальнейшее развитие наукоемких отраслей промышленности", - сказал глава правительства России.
Мишустин добавил, что станция действует в штатном режиме, выработано уже более двадцати миллиардов киловатт-часов энергии, ядерная и радиационная безопасность обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.
"Набранный солидный опыт в такой высокотехнологичной сфере создает хороший задел для дальнейшей реализации совместных проектов. Прежде всего – в смежных областях ядерной медицины, систем накопления энергии и цифровизации", - отметил он.
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