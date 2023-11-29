https://ria.ru/20231129/abrau-dyurso-1912528995.html

"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку

"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку - РИА Новости, 29.11.2023

"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует выпустить виноградную водку и еще несколько новинок - в линейке крепких напитков и в вине, после этого компания намерена РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T06:44

2023-11-29T06:44

2023-11-29T06:44

россия

азербайджан

экономика

павел титов

абрау-дюрсо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838948142_0:249:3054:1968_1920x0_80_0_0_1cb27846cd9c2ebb5503304e2dba225e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует выпустить виноградную водку и еще несколько новинок - в линейке крепких напитков и в вине, после этого компания намерена снизить темп по расширению ассортимента и углубиться в каждый выпущенный продукт, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. "У нас будет добавление в линейке крепких напитков - виноградная водка, и еще одна новинка в крепкой категории, о ней расскажем совсем скоро. Но в целом мы снижаем темп по выводу новинок на рынок, пока хватит. Я не исключаю, что за следующий год мы объявим о нескольких новых позициях, но только в вине. Планируем именно углубляться, а не расширяться, уделить должное внимание каждому продукту, который уже выпустили", - сказал Титов. Он пояснил, что в категории вин это будут в том числе автохтоны. "Помимо общепризнанного лидера в работе с автохтонами "Винодельни Ведерниковъ", в ГК "Абрау-Дюрсо" также входит винодельня "Юбилейная", которая производит вина не только из классических сортов винограда, но и из известных советских кроссов, которые очень интересно себя показывают", - добавил глава компании. Говоря о результатах ранее выпущенных новинок, он отметил, что "выше всяких ожиданий идут продажи всех безалкогольных напитков, прирост по категориям здесь уже не в процентах, а в разах". "Наши лимонады "винонады" и безалкогольный Abrau Light показывают отличный рост. Артезианская вода — уже зрелый продукт — тоже прибавляет, но здесь плюс 30% — уже скучно, и мы привыкли. Новинку, энергетик "Варяг", вообще продали полмиллиона банок, запустив только в июле", - рассказал Титов. При этом он отметил, что в сегменте крепких напитков более конкурентная среда, поэтому здесь у компании прирост скромнее. "Коньяки, кстати, хорошо идут — и те, что мы делаем в России, и те, что импортируем из Азербайджана. Растем к году на 30–40% в зависимости от категории. Джины, водки и настойка тоже показывают неплохую динамику", - сообщил он. Титов добавил, что в 2024 году компания планирует вложить еще больше инвестиций в маркетинг, и в связи с этим ожидает еще более значительный рост, в том числе в крепком алкоголе.

https://ria.ru/20231129/abrau-dyurso-1912523611.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, экономика, павел титов, абрау-дюрсо