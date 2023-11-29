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"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку - РИА Новости, 29.11.2023
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06:44 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/abrau-dyurso-1912528995.html
"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку
"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку - РИА Новости, 29.11.2023
"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует выпустить виноградную водку и еще несколько новинок - в линейке крепких напитков и в вине, после этого компания намерена РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:44
2023-11-29T06:44
россия
азербайджан
экономика
павел титов
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует выпустить виноградную водку и еще несколько новинок - в линейке крепких напитков и в вине, после этого компания намерена снизить темп по расширению ассортимента и углубиться в каждый выпущенный продукт, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. "У нас будет добавление в линейке крепких напитков - виноградная водка, и еще одна новинка в крепкой категории, о ней расскажем совсем скоро. Но в целом мы снижаем темп по выводу новинок на рынок, пока хватит. Я не исключаю, что за следующий год мы объявим о нескольких новых позициях, но только в вине. Планируем именно углубляться, а не расширяться, уделить должное внимание каждому продукту, который уже выпустили", - сказал Титов. Он пояснил, что в категории вин это будут в том числе автохтоны. "Помимо общепризнанного лидера в работе с автохтонами "Винодельни Ведерниковъ", в ГК "Абрау-Дюрсо" также входит винодельня "Юбилейная", которая производит вина не только из классических сортов винограда, но и из известных советских кроссов, которые очень интересно себя показывают", - добавил глава компании. Говоря о результатах ранее выпущенных новинок, он отметил, что "выше всяких ожиданий идут продажи всех безалкогольных напитков, прирост по категориям здесь уже не в процентах, а в разах". "Наши лимонады "винонады" и безалкогольный Abrau Light показывают отличный рост. Артезианская вода — уже зрелый продукт — тоже прибавляет, но здесь плюс 30% — уже скучно, и мы привыкли. Новинку, энергетик "Варяг", вообще продали полмиллиона банок, запустив только в июле", - рассказал Титов. При этом он отметил, что в сегменте крепких напитков более конкурентная среда, поэтому здесь у компании прирост скромнее. "Коньяки, кстати, хорошо идут — и те, что мы делаем в России, и те, что импортируем из Азербайджана. Растем к году на 30–40% в зависимости от категории. Джины, водки и настойка тоже показывают неплохую динамику", - сообщил он. Титов добавил, что в 2024 году компания планирует вложить еще больше инвестиций в маркетинг, и в связи с этим ожидает еще более значительный рост, в том числе в крепком алкоголе.
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россия, азербайджан, экономика, павел титов, абрау-дюрсо
Россия, Азербайджан, Экономика, Павел Титов, Абрау-Дюрсо
"Абрау-Дюрсо" выпустит виноградную водку

"Абрау-Дюрсо" планирует выпустить ряд новинок, в том числе виноградную водку

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина группой компаний "Абрау-Дюрсо"
Производство игристого вина группой компаний Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство игристого вина группой компаний "Абрау-Дюрсо". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует выпустить виноградную водку и еще несколько новинок - в линейке крепких напитков и в вине, после этого компания намерена снизить темп по расширению ассортимента и углубиться в каждый выпущенный продукт, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
«
"У нас будет добавление в линейке крепких напитков - виноградная водка, и еще одна новинка в крепкой категории, о ней расскажем совсем скоро. Но в целом мы снижаем темп по выводу новинок на рынок, пока хватит. Я не исключаю, что за следующий год мы объявим о нескольких новых позициях, но только в вине. Планируем именно углубляться, а не расширяться, уделить должное внимание каждому продукту, который уже выпустили", - сказал Титов.
Он пояснил, что в категории вин это будут в том числе автохтоны. "Помимо общепризнанного лидера в работе с автохтонами "Винодельни Ведерниковъ", в ГК "Абрау-Дюрсо" также входит винодельня "Юбилейная", которая производит вина не только из классических сортов винограда, но и из известных советских кроссов, которые очень интересно себя показывают", - добавил глава компании.
Говоря о результатах ранее выпущенных новинок, он отметил, что "выше всяких ожиданий идут продажи всех безалкогольных напитков, прирост по категориям здесь уже не в процентах, а в разах". "Наши лимонады "винонады" и безалкогольный Abrau Light показывают отличный рост. Артезианская вода — уже зрелый продукт — тоже прибавляет, но здесь плюс 30% — уже скучно, и мы привыкли. Новинку, энергетик "Варяг", вообще продали полмиллиона банок, запустив только в июле", - рассказал Титов.
При этом он отметил, что в сегменте крепких напитков более конкурентная среда, поэтому здесь у компании прирост скромнее. "Коньяки, кстати, хорошо идут — и те, что мы делаем в России, и те, что импортируем из Азербайджана. Растем к году на 30–40% в зависимости от категории. Джины, водки и настойка тоже показывают неплохую динамику", - сообщил он.
Титов добавил, что в 2024 году компания планирует вложить еще больше инвестиций в маркетинг, и в связи с этим ожидает еще более значительный рост, в том числе в крепком алкоголе.
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