https://ria.ru/20231129/abrau-dyurso-1912523611.html
Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина
Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина - РИА Новости, 29.11.2023
Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина
Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350-400 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо"... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:50
2023-11-29T04:50
2023-11-29T04:50
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350-400 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. "Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше. Но это без учета скидок и тому подобного, потому что если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже окей", - ответил Титов на вопрос о том, какую цену можно считать минимальной для качественного вина на полке. Глава компании также рассказал, что цена бутылки вина зависит от стоимости сырья, в которую заложены финансирование виноградников, рабочая сила, а также от комплектующих самого продукта. "Некоторые из комплектующих до сих пор полностью импортные, самый простой пример - пробка, это прямая валютная оплата. Потом этикетки, примерно на 50% зависящие от валютного курса: краски, бумага и печатное оборудование также закупаются за рубежом. Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже", - уточнил он. "В общей сложности около 15% стоимости игристого вина зависят непосредственно от валюты", - добавил президент "Абрау-Дюрсо". По мнению Титова, на стоимость вина в России также влияет и ключевая ставка. "Причем ставка, может быть, на нашу отрасль влияет чуть меньше, чем на остальные, но это потому что есть государственное субсидирование", - пояснил он.
https://ria.ru/20231129/vino-1912523347.html
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россия, павел титов, абрау-дюрсо, экономика
Россия, Павел Титов, Абрау-Дюрсо, Экономика
Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина
Глава "Абрау-Дюрсо" оценил стоимость хорошего российского вина в 350-400 рублей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350-400 рублей за бутылку, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
«
"Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше. Но это без учета скидок и тому подобного, потому что если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже окей", - ответил Титов на вопрос о том, какую цену можно считать минимальной для качественного вина на полке.
Глава компании также рассказал, что цена бутылки вина зависит от стоимости сырья, в которую заложены финансирование виноградников, рабочая сила, а также от комплектующих самого продукта. "Некоторые из комплектующих до сих пор полностью импортные, самый простой пример - пробка, это прямая валютная оплата. Потом этикетки, примерно на 50% зависящие от валютного курса: краски, бумага и печатное оборудование также закупаются за рубежом. Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже", - уточнил он.
"В общей сложности около 15% стоимости игристого вина зависят непосредственно от валюты", - добавил президент "Абрау-Дюрсо".
По мнению Титова, на стоимость вина в России
также влияет и ключевая ставка. "Причем ставка, может быть, на нашу отрасль влияет чуть меньше, чем на остальные, но это потому что есть государственное субсидирование", - пояснил он.
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