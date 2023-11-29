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Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов - РИА Новости, 29.11.2023
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10:10 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/aborty-1912551489.html
Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов
Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов - РИА Новости, 29.11.2023
Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов
Частные клиники не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, их ключевой целью является получение прибыли, заявил глава... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:10
2023-11-29T10:10
общество
новгородская область
курская область
нижегородская область
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Частные клиники не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, их ключевой целью является получение прибыли, заявил глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Заксобрание Нижегородской области в ближайшее время планирует рассмотреть региональный закон о запрете на склонение беременных к аборту и проект изменений в федеральный закон, предлагающий запретить частным клиникам производить искусственное прерывание беременности, инициированные губернатором области Глебом Никитиным. "Если видим, что какой-то вопрос стал актуальным, предлагаем коллегам из администрации президента поднять его на Госсовете. Тема абортов в последнее время звучит невероятно громко. Она сложная. Первый вопрос, и на него ответа у меня нет, – с какого момента человек становится человеком, а аборт – убийством? Ответ у каждого из нас, вероятно, свой. Второй вопрос – нужно ли ограничить аборты в частных клиниках? Здесь мой ответ однозначен. Убежден, что с женщинами в ситуации репродуктивного выбора необходимо откровенно говорить о рисках в случае прерывания беременности, а также о мерах господдержки материнства и детства. Замотивированы ли частные клиники делать это? Нет, поскольку их ключевая цель – извлечение прибыли", - сказал Никитии в интервью "Ведомостям", отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждать негативную сторону таких запретов на заседаниях комиссии Госсовета. По его словам, в Новгородской области сейчас внимательно изучают опыт других регионов, где частные клиники добровольно перестали делать аборты. "Первым шагом, который необходимо сделать, считаю гарантированное информирование женщин обо всех рисках, возможностях и перспективах в случае аборта. Повторю еще раз, поскольку это принципиально важно, – решению должен предшествовать доверительный разговор, в котором частные клиники по определению не слишком заинтересованы", - объяснил глава региона. Никитин считает, что мнение мужчин должно учитываться в ситуации репродуктивного выбора. "Это вопрос о равенстве прав. Мне бы также очень хотелось, и комиссия Госсовета по социальной политике это поддерживает, чтобы была ужесточена ответственность родителя за неучастие в воспитании детей, неуплату алиментов. Нужно принимать такие решения, которые гарантируют каждому ребенку финансовую обеспеченность, а вместе с ней – рост и развитие. Мы неоднократно озвучивали предложения на эту тему, и часть из них реализована в поручениях президента", - заключил он.
https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html
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общество, новгородская область, курская область, нижегородская область, андрей никитин (политик)
Общество, Новгородская область, Курская область, Нижегородская область, Андрей Никитин (политик)
Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов

Губернатор Никитин: частные клиники не заинтересованы обсуждать риски абортов

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина со смартфоном
Беременная женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Частные клиники не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, их ключевой целью является получение прибыли, заявил глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Заксобрание Нижегородской области в ближайшее время планирует рассмотреть региональный закон о запрете на склонение беременных к аборту и проект изменений в федеральный закон, предлагающий запретить частным клиникам производить искусственное прерывание беременности, инициированные губернатором области Глебом Никитиным.
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"Если видим, что какой-то вопрос стал актуальным, предлагаем коллегам из администрации президента поднять его на Госсовете. Тема абортов в последнее время звучит невероятно громко. Она сложная. Первый вопрос, и на него ответа у меня нет, – с какого момента человек становится человеком, а аборт – убийством? Ответ у каждого из нас, вероятно, свой. Второй вопрос – нужно ли ограничить аборты в частных клиниках? Здесь мой ответ однозначен. Убежден, что с женщинами в ситуации репродуктивного выбора необходимо откровенно говорить о рисках в случае прерывания беременности, а также о мерах господдержки материнства и детства. Замотивированы ли частные клиники делать это? Нет, поскольку их ключевая цель – извлечение прибыли", - сказал Никитии в интервью "Ведомостям", отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждать негативную сторону таких запретов на заседаниях комиссии Госсовета.
По его словам, в Новгородской области сейчас внимательно изучают опыт других регионов, где частные клиники добровольно перестали делать аборты. "Первым шагом, который необходимо сделать, считаю гарантированное информирование женщин обо всех рисках, возможностях и перспективах в случае аборта. Повторю еще раз, поскольку это принципиально важно, – решению должен предшествовать доверительный разговор, в котором частные клиники по определению не слишком заинтересованы", - объяснил глава региона.
Никитин считает, что мнение мужчин должно учитываться в ситуации репродуктивного выбора. "Это вопрос о равенстве прав. Мне бы также очень хотелось, и комиссия Госсовета по социальной политике это поддерживает, чтобы была ужесточена ответственность родителя за неучастие в воспитании детей, неуплату алиментов. Нужно принимать такие решения, которые гарантируют каждому ребенку финансовую обеспеченность, а вместе с ней – рост и развитие. Мы неоднократно озвучивали предложения на эту тему, и часть из них реализована в поручениях президента", - заключил он.
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ОбществоНовгородская областьКурская областьНижегородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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