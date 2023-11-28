https://ria.ru/20231128/zhk-1912302189.html

Все 25 корпусов проблемного ЖК в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

Все 25 корпусов проблемного ЖК в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 28.11.2023

Все 25 корпусов проблемного ЖК в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

Все 25 корпусов проблемного жилого комплекса "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде достроены и введены в эксплуатацию, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:59

2023-11-28T10:59

2023-11-28T10:59

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

марат хуснуллин

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Все 25 корпусов проблемного жилого комплекса "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде достроены и введены в эксплуатацию, сообщил заместитель председателя правительства России, председатель наблюдательного совета ППК "Фонд развития территорий" Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба правительства Нижегородской области. Жилой комплекс "Новинки Smart City" был самым крупным долгостроем с обманутыми дольщиками в Нижегородской области и одним из самых старых. "Силами Фонда развития территорий введены в эксплуатацию 25 многоквартирных домов ЖК "Новинки Smart City". Квартиры в них получат 1,8 тысячи обманутых дольщиков. За этими словами стоит огромная работа, которая была проделана для завершения строительства комплекса и восстановления прав пострадавших граждан. Здесь и подготовка проектной документации, и оформление земельно-имущественных отношений, прохождение госэкспертизы, собственно стройка. Сегодня этот процесс закончен", - цитирует Хуснуллина пресс-служба. Одновременно с достройкой жилых домов с использованием различных программ, в том числе нацпроекта "Жилье и городская среда", в новом жилом комплексе были построены социальные объекты – детский сад, школа, дороги. "Завершение строительства жилищного комплекса "Новинки Smart City" – знаковое событие для всего региона. В течение последних лет была проделана колоссальная работа как по достройке объектов, так и принятию всех возможных мер для восстановления прав 1,8 тысячи граждан, пострадавших от бездействия застройщика. Сегодня благодаря эффективным механизмам по защите прав дольщиков и продуктивному взаимодействию с федеральным центром мы перевернем эту страницу", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Первый застройщик ЖК "Новинки Smart City" - "Квартстрой Центр" был признан банкротом в 2018 году, в середине 2019 года его права и обязанности перешли к Фонду развития территорий. В том же году ФРТ достроил четыре корпуса, которые находились в высокой степени готовности. В 2020-2022 годах были введены еще 13 домов. Квартиры в 17 корпусах получили около 1,1 тысячи пострадавших граждан. В 2023 году Фонд достроил оставшиеся восемь домов. Общая площадь последнего сданного корпуса - 6 тысяч квадратных метров, а всех 25 домов – почти 113 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20231122/shkola-1911143698.html

https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, нижний новгород, марат хуснуллин, глеб никитин