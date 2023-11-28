https://ria.ru/20231128/zerno-1912266039.html
Компания группы НСЗК договорилась о поставках российского зерна в Иран
Компания группы НСЗК договорилась о поставках российского зерна в Иран - РИА Новости, 28.11.2023
Компания группы НСЗК договорилась о поставках российского зерна в Иран
Производственно-экспортная компания "ЭПТ" (Новосибирск, входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", НСЗК) подписала соглашение о... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:54
2023-11-28T05:54
2023-11-28T05:54
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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Производственно-экспортная компания "ЭПТ" (Новосибирск, входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", НСЗК) подписала соглашение о сотрудничестве с иранской логистической компанией IranianEurasia Trading and Logistics о поставках российского зерна в Иран, сообщает ЭПТ. В компании пояснили, что стратегический документ был подписан в рамках официального визита делегации Исламской Республики Иран в Москву в присутствии губернатора провинции Хорасан-Разави Ягубали Назари, чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Казема Джалали и гендиректора особой экономической зоны Сарахс Мохаммада Реза Калаи. Встреча состоялась при поддержке общественной организации "Деловая Россия" и Российского экспортного центра. "Данное пакетное соглашение направлено на развитие логистической концепции "Зерно +" – организацию долгосрочных поставок зерна из РФ в Исламскую Республику Иран и дружественные страны, а также поставок товаров народного потребления в Россию в рамках обратной загрузки спецконтейнеров. Кроме того, соглашение подразумевает совместное российско-иранское создание объектов сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне, в том числе с применением передового российского опыта и технологий", - говорится в сообщении. IranianEurasia Trading and Logistics является резидентом особой экономической зоны Сарахс. Это один из ключевых центров внешней торговли на северо-востоке Ирана: через Сарахс проходит важнейший транзитный маршрут из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Согласно документу, масштабные поставки зерна в Иран будут осуществляться в специализированных контейнера-зерновозах, входящих в состав "сухопутного зернового флота", в обратном направлении в этих же спецконтейнерах будут доставляться товары народного потребления и продукты питания. "Подписанное соглашение направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации и Исламской Республики Иран, увеличение двустороннего товарооборота, а также является практическим вкладом в развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" – одного из приоритетных направлений транспортной политики двух стран", - отметили в российской компании. ЭПТ - уполномоченный оператор программы "Новый сухопутный зерновой коридор" по развитию контрактного производства зерна и магистральной элеваторной инфраструктуры на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Группа компаний НСЗК – экспортно-ориентированная холдинговая структура, реализующая на этих территориях проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.
https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911728443.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, россия, ближний восток, казем джалали, деловая россия, экономика
Иран, Россия, Ближний Восток, Казем Джалали, Деловая Россия, Экономика
Компания группы НСЗК договорилась о поставках российского зерна в Иран
Компания "ЭПТ" договорилась о долгосрочных поставках зерна в Иран из России
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Производственно-экспортная компания "ЭПТ" (Новосибирск, входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", НСЗК) подписала соглашение о сотрудничестве с иранской логистической компанией IranianEurasia Trading and Logistics о поставках российского зерна в Иран, сообщает ЭПТ.
В компании пояснили, что стратегический документ был подписан в рамках официального визита делегации Исламской Республики Иран в Москву
в присутствии губернатора провинции Хорасан-Разави Ягубали Назари, чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Казема Джалали
и гендиректора особой экономической зоны Сарахс Мохаммада Реза Калаи. Встреча состоялась при поддержке общественной организации "Деловая Россия
" и Российского экспортного центра.
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"Данное пакетное соглашение направлено на развитие логистической концепции "Зерно +" – организацию долгосрочных поставок зерна из РФ в Исламскую Республику Иран и дружественные страны, а также поставок товаров народного потребления в Россию в рамках обратной загрузки спецконтейнеров. Кроме того, соглашение подразумевает совместное российско-иранское создание объектов сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне, в том числе с применением передового российского опыта и технологий", - говорится в сообщении.
IranianEurasia Trading and Logistics является резидентом особой экономической зоны Сарахс. Это один из ключевых центров внешней торговли на северо-востоке Ирана: через Сарахс проходит важнейший транзитный маршрут из стран Центральной Азии
и Ближнего Востока
. Согласно документу, масштабные поставки зерна в Иран будут осуществляться в специализированных контейнера-зерновозах, входящих в состав "сухопутного зернового флота", в обратном направлении в этих же спецконтейнерах будут доставляться товары народного потребления и продукты питания.
"Подписанное соглашение направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации и Исламской Республики Иран, увеличение двустороннего товарооборота, а также является практическим вкладом в развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" – одного из приоритетных направлений транспортной политики двух стран", - отметили в российской компании.
ЭПТ - уполномоченный оператор программы "Новый сухопутный зерновой коридор" по развитию контрактного производства зерна и магистральной элеваторной инфраструктуры на территории Урала
, Сибири и Дальнего Востока
. Группа компаний НСЗК – экспортно-ориентированная холдинговая структура, реализующая на этих территориях проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай
, страны Средней Азии
и Ближнего Востока.
Источник: Турция ждет решения по доставке зерна в Африку до конца года