https://ria.ru/20231128/zemletryasenie-1912327194.html
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2023
У Южных Курил произошло землетрясение
Второе за вторник землетрясение зафиксировано в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:33
2023-11-28T12:33
2023-11-28T12:33
елена семенова
итуруп
шикотан
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Второе за вторник землетрясение зафиксировано в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Ранее в этот день она сообщила, что в 11.28 (3.28 мск) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у побережья Южных Курил, его эпицентр находился в 125 километрах юго-восточнее острова Итуруп. "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 28 ноября в 17.56 (9.56 мск) у побережья Южных Курил. Эпицентр находился в 29 километрах юго-восточнее села Менделеево на острове Кунашир", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что, по оперативным данным, подземные толчки силой 2-3 балла ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан.
https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911950757.html
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елена семенова, итуруп, шикотан, происшествия
Елена Семенова, Итуруп, Шикотан, Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение
У побережья Южных Курил зафиксировали второе за день землетрясение