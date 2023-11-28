https://ria.ru/20231128/zemletryasenie-1912257016.html

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2023

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T01:27

2023-11-28T01:27

2023-11-28T01:27

папуа-новая гвинея

в мире

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 21.46 по времени UTC (00.46 по мск) недалеко от северного побережья страны. Очаг залегал на глубине 12,3 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,6.

https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911892820.html

папуа-новая гвинея

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папуа-новая гвинея, в мире