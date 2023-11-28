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У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2023
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01:27 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zemletryasenie-1912257016.html
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 28.11.2023
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T01:27
2023-11-28T01:27
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 21.46 по времени UTC (00.46 по мск) недалеко от северного побережья страны. Очаг залегал на глубине 12,3 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,6.
https://ria.ru/20231126/zemletryasenie-1911892820.html
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папуа-новая гвинея, в мире
Папуа-Новая Гвинея, В мире
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

USGS: у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 21.46 по времени UTC (00.46 по мск) недалеко от северного побережья страны. Очаг залегал на глубине 12,3 километра.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,6.
 
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