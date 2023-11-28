https://ria.ru/20231128/zaytsevy-1912286660.html

Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО

Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО - РИА Новости, 28.11.2023

Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО

Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:53

2023-11-28T09:53

2023-11-28T09:53

надежные люди

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ. "Шестилетнему Кириллу (Зайцеву) очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Вместе с родителями Кирилл изготовил 145 банок тушёнки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным", - говорится в сообщении. Отец Кирилла, Павел Зайцев, полностью поддержал идею сына и помог осуществить его задумку: их совместные усилия привели к тому, что готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за "ленточку", уточняется в сообщении. "Благодаря такому взрослому и доброму жесту от маленького Кирилла и его семьи, южноуральские бойцы ощутят поддержку земляков. Совсем скоро мы отправим готовую продукцию военнослужащим, находящимся на передовой", - поясняет ОНФ.

https://ria.ru/20231127/premiya-1912171302.html

челябинск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинск