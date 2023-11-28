https://ria.ru/20231128/zaytsevy-1912286660.html
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО - РИА Новости, 28.11.2023
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО
Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:53
надежные люди
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ. "Шестилетнему Кириллу (Зайцеву) очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Вместе с родителями Кирилл изготовил 145 банок тушёнки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным", - говорится в сообщении. Отец Кирилла, Павел Зайцев, полностью поддержал идею сына и помог осуществить его задумку: их совместные усилия привели к тому, что готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за "ленточку", уточняется в сообщении. "Благодаря такому взрослому и доброму жесту от маленького Кирилла и его семьи, южноуральские бойцы ощутят поддержку земляков. Совсем скоро мы отправим готовую продукцию военнослужащим, находящимся на передовой", - поясняет ОНФ.
https://ria.ru/20231127/premiya-1912171302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО
Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой в зону СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости.
Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила
во вторник пресс-служба регионального ОНФ.
"Шестилетнему Кириллу (Зайцеву) очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Вместе с родителями Кирилл изготовил 145 банок тушёнки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным", - говорится в сообщении.
Отец Кирилла, Павел Зайцев, полностью поддержал идею сына и помог осуществить его задумку: их совместные усилия привели к тому, что готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за "ленточку", уточняется в сообщении.
"Благодаря такому взрослому и доброму жесту от маленького Кирилла и его семьи, южноуральские бойцы ощутят поддержку земляков. Совсем скоро мы отправим готовую продукцию военнослужащим, находящимся на передовой", - поясняет ОНФ.
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