Рейтинг@Mail.ru
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
09:53 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zaytsevy-1912286660.html
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО - РИА Новости, 28.11.2023
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО
Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:53
надежные люди
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912286056_0:0:1988:1118_1920x0_80_0_0_cdc9fe105d958f05cc31278f34c69b3e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ. "Шестилетнему Кириллу (Зайцеву) очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Вместе с родителями Кирилл изготовил 145 банок тушёнки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным", - говорится в сообщении. Отец Кирилла, Павел Зайцев, полностью поддержал идею сына и помог осуществить его задумку: их совместные усилия привели к тому, что готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за "ленточку", уточняется в сообщении. "Благодаря такому взрослому и доброму жесту от маленького Кирилла и его семьи, южноуральские бойцы ощутят поддержку земляков. Совсем скоро мы отправим готовую продукцию военнослужащим, находящимся на передовой", - поясняет ОНФ.
https://ria.ru/20231127/premiya-1912171302.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912286056_394:0:1885:1118_1920x0_80_0_0_a47cd700d975e4fbabc501b271ec8c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск
Надежные люди, Челябинск
Семья из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО

Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой в зону СВО

© Народный фронт | Челябинская областьСемья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов в зоне СВО
Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов в зоне СВО
© Народный фронт | Челябинская область
Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой для бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Семья Зайцевых из Челябинска изготовила 145 банок тушенки с гречкой, готовая продукция будет отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщила во вторник пресс-служба регионального ОНФ.
"Шестилетнему Кириллу (Зайцеву) очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Вместе с родителями Кирилл изготовил 145 банок тушёнки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным", - говорится в сообщении.
Отец Кирилла, Павел Зайцев, полностью поддержал идею сына и помог осуществить его задумку: их совместные усилия привели к тому, что готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за "ленточку", уточняется в сообщении.
"Благодаря такому взрослому и доброму жесту от маленького Кирилла и его семьи, южноуральские бойцы ощутят поддержку земляков. Совсем скоро мы отправим готовую продукцию военнослужащим, находящимся на передовой", - поясняет ОНФ.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Ижевский завод "Купол" передал участникам СВО свою госпремию
Вчера, 16:28
 
Надежные людиЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала