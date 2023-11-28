https://ria.ru/20231128/zaryadka-1912266200.html

Эксперт назвал самую распространенную ошибку при зарядке смартфона

Эксперт назвал самую распространенную ошибку при зарядке смартфона - РИА Новости, 28.11.2023

Эксперт назвал самую распространенную ошибку при зарядке смартфона

Телефон следует заряжать не до полного аккумулятора, а до 80-90%, и не разряжать батарею в ноль — таким мнением с РИА Новости поделился ведущий менеджер... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:00

2023-11-28T06:00

2023-11-28T07:02

общество

gps

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Телефон следует заряжать не до полного аккумулятора, а до 80-90%, и не разряжать батарею в ноль — таким мнением с РИА Новости поделился ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак."Самая распространенная ошибка — неправильный заряд устройства. Необходимо избегать разряда батареи до нуля и ставить на зарядку, когда батарея разряжена до 10-20 процентов. Не нужно каждый раз заряжать телефон до 100 процентов — современные устройства уже предоставляют настройку с остановкой заряда на уровне 80 или 90 процентов емкости", - прокомментировал Руснак. Другим фактором, который может сократить "жизнь" аккумулятора в смартфоне, является использование неоригинальных зарядных устройств — они не проходят необходимые сертификации и тщательные тесты. Использование ненадежных зарядок может привести к повышенному износу аккумулятора или к короткому замыканию, последствия которого могут быть негативными не только для устройства.Также эксперт рассказал о потерявших актуальность фактах. Самый распространенный из них — необходимость выключать Bluetooth, Wi-Fi, GPS, чтобы сохранить заряд. "Если раньше этот совет был актуальным, то сегодня все зависит от приложений и системных служб – насколько часто они используют возможности устройства. Например, Bluetooth практически никак не влияет на время жизни смартфона, Wi-Fi только при активном использовании, как и GPS. При этом GPS часто может использоваться в фоновом режиме, что существенно влияет на ресурс аккумулятора", - сказал Руснак. Другой миф заключается в использовании быстрых зарядных устройств и их негативного влияния на аккумулятор. Эксперт объяснил, что на современных моделях производители устанавливают специальные контроллеры, которые управляют скоростью заряда аккумулятора в зависимости от его использования и времени суток."Если батарея на телефоне начала разряжаться слишком сильно, необходимо проверить, не используется ли какое-то приложение в фоновом режиме. Также можно снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея", - посоветовал эксперт.

https://ria.ru/20231121/smartfon-1910712396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, gps