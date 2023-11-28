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В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники - РИА Новости, 28.11.2023
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16:37 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zapret-1912421983.html
В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники
В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники - РИА Новости, 28.11.2023
В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники
Запрет на использование пиротехники сохранится в ДНР и на новогодние праздники, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:37
2023-11-28T16:37
донецкая народная республика
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Запрет на использование пиротехники сохранится в ДНР и на новогодние праздники, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. "Пока считаем целесообразным этот запрет", - сказал он, отвечая на вопрос об использовании пиротехники на праздники. Пушилин добавил, что ее применение "небезопасно и может иметь отвлекающий эффект для наших служб". ДНР была в числе российских регионов, где пиротехника на Новый год была под запретом и в 2022-м.
https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники

В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкЛюди запускают фейерверки во время празднования Нового года
Люди запускают фейерверки во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Люди запускают фейерверки во время празднования Нового года. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Запрет на использование пиротехники сохранится в ДНР и на новогодние праздники, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Пока считаем целесообразным этот запрет", - сказал он, отвечая на вопрос об использовании пиротехники на праздники.
Пушилин добавил, что ее применение "небезопасно и может иметь отвлекающий эффект для наших служб".
ДНР была в числе российских регионов, где пиротехника на Новый год была под запретом и в 2022-м.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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