https://ria.ru/20231128/zapret-1912421983.html

В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники

В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники - РИА Новости, 28.11.2023

В ДНР сохранится запрет на использование пиротехники в новогодние праздники

Запрет на использование пиротехники сохранится в ДНР и на новогодние праздники, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:37

2023-11-28T16:37

2023-11-28T16:37

донецкая народная республика

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Запрет на использование пиротехники сохранится в ДНР и на новогодние праздники, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. "Пока считаем целесообразным этот запрет", - сказал он, отвечая на вопрос об использовании пиротехники на праздники. Пушилин добавил, что ее применение "небезопасно и может иметь отвлекающий эффект для наших служб". ДНР была в числе российских регионов, где пиротехника на Новый год была под запретом и в 2022-м.

https://ria.ru/20231112/feyerverki-1908998652.html

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2023

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донецкая народная республика, денис пушилин