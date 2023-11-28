https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912356247.html

Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ

Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ

Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:06

2023-11-28T14:06

2023-11-28T14:21

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, украина, безопасность