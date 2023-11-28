https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912356247.html
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:06
2023-11-28T14:06
2023-11-28T14:21
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_090d4a6149d3b4e895254c83d8c44988.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c29b1158f55583a7cbae1f2423810edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 65 бойцов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области
.
"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", - подчеркнули в МО РФ.
Столтенберг назвал продолжение военной поддержки Украины испытанием