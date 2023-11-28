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Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 28.11.2023 (обновлено: 14:21 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912356247.html
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:06
2023-11-28T14:21
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Российские военные на Запорожском направлении отразили атаку ВСУ

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 65 бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск и нанесли поражение двум бригадам ВСУ за сутки на запорожском направлении, потери противника составили до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Малой Токмачки Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", - подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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