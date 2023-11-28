На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в городе Запорожье
Власти Украины: в городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, заявил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграм-канале.
Согласно представленным данным Куртева, город подвергся атаке, в результате чего поврежден "один из инфраструктурных объектов".
Ранее во вторник украинское агентство "Укринформ" сообщило о сильном взрыве в Запорожье.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.