https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912306822.html

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в городе Запорожье

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в городе Запорожье - РИА Новости, 28.11.2023

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в городе Запорожье

Инфраструктурный объект поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, заявил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:22

2023-11-28T11:22

2023-11-28T11:22

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, заявил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграм-канале. Согласно представленным данным Куртева, город подвергся атаке, в результате чего поврежден "один из инфраструктурных объектов". Ранее во вторник украинское агентство "Укринформ" сообщило о сильном взрыве в Запорожье. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231124/pereezd-1911660806.html

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская область