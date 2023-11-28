Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Укринформ: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское агентство Укринформ в Telegram-канале.
"В Запорожье прозвучал сильный взрыв", - говорится в сообщении.
С 9.15 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.