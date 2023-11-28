https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912290452.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское агентство Укринформ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:18

2023-11-28T10:18

2023-11-28T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

запорожье

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское агентство Укринформ в Telegram-канале. "В Запорожье прозвучал сильный взрыв", - говорится в сообщении. С 9.15 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231128/krivoy_rog-1912261902.html

https://ria.ru/20231127/aviazavod-1912014282.html

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киев

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины