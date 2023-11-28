Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zaporozhe-1912290452.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское агентство Укринформ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:18
2023-11-28T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
запорожье
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское агентство Укринформ в Telegram-канале. "В Запорожье прозвучал сильный взрыв", - говорится в сообщении. С 9.15 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231128/krivoy_rog-1912261902.html
https://ria.ru/20231127/aviazavod-1912014282.html
россия
киев
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

Укринформ: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское агентство Укринформ в Telegram-канале.
"В Запорожье прозвучал сильный взрыв", - говорится в сообщении.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
03:39
С 9.15 (по мск) в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ракетный удар по авиазаводу в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Стратегический авиазавод в Киеве попал под ракетный удар, сообщило подполье
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЗапорожьеДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала