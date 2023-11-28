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ХАМАС передало Красному Кресту пятую группу заложников, сообщили СМИ

ХАМАС передало Красному Кресту пятую группу заложников, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

ХАМАС передало Красному Кресту пятую группу заложников, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) пятую группу заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:43

2023-11-28T21:43

2023-11-28T22:43

хамас

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

катар

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) пятую группу заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванного палестинского чиновника."ХАМАС передало группу заложников Красному Кресту", - говорится в сообщении телеканала.Позднее военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад" "Бригады "Аль-Кудс" заявило, что также участвовало в передаче нескольких гражданских заложников в рамках соглашения по перемирию.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231128/miting-1912497957.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, катар, россия, международный комитет красного креста (мккк)