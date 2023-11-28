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ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия - РИА Новости, 28.11.2023
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13:34 28.11.2023 (обновлено: 16:05 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zalozhniki-1912344451.html
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия - РИА Новости, 28.11.2023
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия
Палестинское движение ХАМАС пообещало в течение двух дополнительных дней перемирия в секторе Газа отпустить 20 израильских заложников, заявил на брифинге... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:34
2023-11-28T16:05
в мире
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 28 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пообещало в течение двух дополнительных дней перемирия в секторе Газа отпустить 20 израильских заложников, заявил на брифинге представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Есть подтверждение, что &lt;...&gt; будут отпущены 20 израильских заложников, список тех, кого освободят во вторник, передали сторонам конфликта. Какое еще количество заложников остаются в секторе Газа, такой информации нет у нас", — отметил он.По словам аль-Ансари, за четыре дня перемирия на свободе оказались 69 человек, заточенных в анклаве, среди них 50 израильтян. Кроме того, из израильских тюрем выпущены 150 палестинских узников.Представитель МИД Катара добавил, что посредники разбили реализацию плана на три этапа. На первом освобождают женщин и детей, на втором — мужчин из числа гражданских, на третьем — военных. По данным газеты Jerusalem Post, ХАМАС готов отпустить плененных бойцов ЦАХАЛ, но на условиях, отличных от договоренности по мирным жителям.
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в мире, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия

МИД Катара: ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия

© AP Photo / Nasser NasserПалестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибывают на автобусе Международного комитета Красного Креста в город Аль-Бире
Палестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибывают на автобусе Международного комитета Красного Креста в город Аль-Бире - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Палестинские заключенные, освобожденные Израилем, прибывают на автобусе Международного комитета Красного Креста в город Аль-Бире. Архивное фото
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ДОХА, 28 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пообещало в течение двух дополнительных дней перемирия в секторе Газа отпустить 20 израильских заложников, заявил на брифинге представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Есть подтверждение, что <...> будут отпущены 20 израильских заложников, список тех, кого освободят во вторник, передали сторонам конфликта. Какое еще количество заложников остаются в секторе Газа, такой информации нет у нас", — отметил он.

Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

МИД Катара впоследствии заявил о достижении договоренности о продлении гуманитарного перемирия на два дня.

По словам аль-Ансари, за четыре дня перемирия на свободе оказались 69 человек, заточенных в анклаве, среди них 50 израильтян. Кроме того, из израильских тюрем выпущены 150 палестинских узников.
Представитель МИД Катара добавил, что посредники разбили реализацию плана на три этапа. На первом освобождают женщин и детей, на втором — мужчин из числа гражданских, на третьем — военных. По данным газеты Jerusalem Post, ХАМАС готов отпустить плененных бойцов ЦАХАЛ, но на условиях, отличных от договоренности по мирным жителям.
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В миреКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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