ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия

Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

МИД Катара впоследствии заявил о достижении договоренности о продлении гуманитарного перемирия на два дня.