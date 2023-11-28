https://ria.ru/20231128/zalozhniki-1912344451.html
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия - РИА Новости, 28.11.2023
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия
Палестинское движение ХАМАС пообещало в течение двух дополнительных дней перемирия в секторе Газа отпустить 20 израильских заложников, заявил на брифинге... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:34
2023-11-28T13:34
2023-11-28T16:05
в мире
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911934209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4932ce7a0dd3f861bcca5d301d8c7243.jpg
ДОХА, 28 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС пообещало в течение двух дополнительных дней перемирия в секторе Газа отпустить 20 израильских заложников, заявил на брифинге представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Есть подтверждение, что <...> будут отпущены 20 израильских заложников, список тех, кого освободят во вторник, передали сторонам конфликта. Какое еще количество заложников остаются в секторе Газа, такой информации нет у нас", — отметил он.По словам аль-Ансари, за четыре дня перемирия на свободе оказались 69 человек, заточенных в анклаве, среди них 50 израильтян. Кроме того, из израильских тюрем выпущены 150 палестинских узников.Представитель МИД Катара добавил, что посредники разбили реализацию плана на три этапа. На первом освобождают женщин и детей, на втором — мужчин из числа гражданских, на третьем — военных. По данным газеты Jerusalem Post, ХАМАС готов отпустить плененных бойцов ЦАХАЛ, но на условиях, отличных от договоренности по мирным жителям.
https://ria.ru/20231128/zhurnalisty-1912278547.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911934209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f67efd7bc2ebafaa99fddbf49adb0116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия
МИД Катара: ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия
ДОХА, 28 ноя — РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС пообещало в течение двух дополнительных дней перемирия в секторе Газа
отпустить 20 израильских заложников, заявил на брифинге представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Есть подтверждение, что <...> будут отпущены 20 израильских заложников, список тех, кого освободят во вторник, передали сторонам конфликта. Какое еще количество заложников остаются в секторе Газа, такой информации нет у нас", — отметил он.
Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
МИД Катара впоследствии заявил о достижении договоренности о продлении гуманитарного перемирия на два дня.
По словам аль-Ансари, за четыре дня перемирия на свободе оказались 69 человек, заточенных в анклаве, среди них 50 израильтян. Кроме того, из израильских тюрем выпущены 150 палестинских узников.
Представитель МИД Катара добавил, что посредники разбили реализацию плана на три этапа. На первом освобождают женщин и детей, на втором — мужчин из числа гражданских, на третьем — военных. По данным газеты Jerusalem Post, ХАМАС готов отпустить плененных бойцов ЦАХАЛ, но на условиях, отличных от договоренности по мирным жителям.
CPJ заявил об участившихся нападках на СМИ в Газе и Израиле