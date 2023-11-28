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ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле - РИА Новости, 28.11.2023
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00:13 28.11.2023 (обновлено: 00:22 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zalozhniki-1912253371.html
ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле
ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле - РИА Новости, 28.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных из плена ХАМАС заложников уже находятся на израильской территории. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:13
2023-11-28T00:22
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таиланд
россия
владимир путин
хамас
красный крест
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных из плена ХАМАС заложников уже находятся на израильской территории.Телеканал Al Jazeera в понедельник вечером сообщал, что военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" начинают передачу Красному Кресту четвертой с начала перемирия группы израильских заложников."Специальные силы ЦАХАЛ и силы службы общей безопасности в настоящее время сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того как они пройдут первоначальный медицинский осмотр, наши силы будут сопровождать их, пока они не воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении армии. Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, ХАМАС также освободил еще шесть граждан Таиланда.В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911956342.html
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израиль, таиланд, россия, владимир путин, хамас, красный крест, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Таиланд, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, Красный Крест, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле

ЦАХАЛ: 11 заложников, освобожденных ХАМАС, уже находятся на территории Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляются в Египет из сектора Газа через пограничный переход Рафах. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных из плена ХАМАС заложников уже находятся на израильской территории.
Телеканал Al Jazeera в понедельник вечером сообщал, что военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" начинают передачу Красному Кресту четвертой с начала перемирия группы израильских заложников.
«
"Специальные силы ЦАХАЛ и силы службы общей безопасности в настоящее время сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того как они пройдут первоначальный медицинский осмотр, наши силы будут сопровождать их, пока они не воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении армии.
Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, ХАМАС также освободил еще шесть граждан Таиланда.
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В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.
За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.
Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
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ИзраильТаиландРоссияВладимир ПутинХАМАСКрасный КрестВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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