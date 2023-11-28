https://ria.ru/20231128/zalozhniki-1912253371.html

ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле

ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле - РИА Новости, 28.11.2023

ЦАХАЛ заявил, что 11 освобожденных заложников уже находятся в Израиле

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных из плена ХАМАС заложников уже находятся на израильской территории. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:13

2023-11-28T00:13

2023-11-28T00:22

израиль

таиланд

россия

владимир путин

хамас

красный крест

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911981762_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_a02c18bd9be832f7936770570dd1fc1f.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных из плена ХАМАС заложников уже находятся на израильской территории.Телеканал Al Jazeera в понедельник вечером сообщал, что военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" начинают передачу Красному Кресту четвертой с начала перемирия группы израильских заложников."Специальные силы ЦАХАЛ и силы службы общей безопасности в настоящее время сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того как они пройдут первоначальный медицинский осмотр, наши силы будут сопровождать их, пока они не воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении армии. Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, ХАМАС также освободил еще шесть граждан Таиланда.В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.

https://ria.ru/20231126/zalozhniki-1911956342.html

https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911784745.html

израиль

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, таиланд, россия, владимир путин, хамас, красный крест, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году