Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:01 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zakupki-1912478122.html
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 28.11.2023
Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок – 2023", сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:01
2023-11-28T19:01
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
россия
сургутский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок – 2023", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Накануне в Общественной палате РФ в Москве прошла торжественная церемония подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2023". В текущем году Сургутский район подтвердил уровень "Гарантированная прозрачность" Это наивысшая группа в сегменте муниципальных заказчиков. Муниципалитет набрал 6 092 балла и улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2022 годом, когда было 5545 баллов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, властям района удалось увеличить экономию по результатам закупок – по итогу текущего года она составит порядка 400 миллионов рублей. Также в муниципалитете снижен объем несостоявшихся закупок и повышена конкурентность, что позволило Сургутскому району обойти такие крупные города, как Екатеринбург, Казань, Симферополь, Пермь, Владивосток, Великий Новгород и Калининград. Как отметил Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шестой год, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного. Так, добавил глава, с 2016 года объем неконкурентных закупок был сокращен в пять раз - с 650 миллионов рублей до 200 миллионов. Разница в сумме была направлена в качестве финансирования на строительство молодежных центров, универсальных спортивных залов и школ в поселениях Сургутского района, подчеркнул Трубецкой. Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании. Результаты исследования в "Национальном рейтинге прозрачности закупок" позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределения госзаказа по видам экономической деятельности.
https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_118a88864b8aafa4d82b43d54010a276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, россия, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Сургутский район

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на Ханты-Мансийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок – 2023", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Накануне в Общественной палате РФ в Москве прошла торжественная церемония подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2023". В текущем году Сургутский район подтвердил уровень "Гарантированная прозрачность" Это наивысшая группа в сегменте муниципальных заказчиков. Муниципалитет набрал 6 092 балла и улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2022 годом, когда было 5545 баллов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, властям района удалось увеличить экономию по результатам закупок – по итогу текущего года она составит порядка 400 миллионов рублей. Также в муниципалитете снижен объем несостоявшихся закупок и повышена конкурентность, что позволило Сургутскому району обойти такие крупные города, как Екатеринбург, Казань, Симферополь, Пермь, Владивосток, Великий Новгород и Калининград.
Как отметил Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шестой год, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного. Так, добавил глава, с 2016 года объем неконкурентных закупок был сокращен в пять раз - с 650 миллионов рублей до 200 миллионов. Разница в сумме была направлена в качестве финансирования на строительство молодежных центров, универсальных спортивных залов и школ в поселениях Сургутского района, подчеркнул Трубецкой.
Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании. Результаты исследования в "Национальном рейтинге прозрачности закупок" позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределения госзаказа по видам экономической деятельности.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти
23 ноября, 19:24
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоссияСургутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала