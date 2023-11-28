https://ria.ru/20231128/zakupki-1912478122.html

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 28.11.2023

Сургутский район Югры попал в лидеры рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок – 2023", сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:01

2023-11-28T19:01

2023-11-28T19:01

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок – 2023", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Накануне в Общественной палате РФ в Москве прошла торжественная церемония подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2023". В текущем году Сургутский район подтвердил уровень "Гарантированная прозрачность" Это наивысшая группа в сегменте муниципальных заказчиков. Муниципалитет набрал 6 092 балла и улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2022 годом, когда было 5545 баллов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, властям района удалось увеличить экономию по результатам закупок – по итогу текущего года она составит порядка 400 миллионов рублей. Также в муниципалитете снижен объем несостоявшихся закупок и повышена конкурентность, что позволило Сургутскому району обойти такие крупные города, как Екатеринбург, Казань, Симферополь, Пермь, Владивосток, Великий Новгород и Калининград. Как отметил Трубецкой, Сургутский район участвует в данном рейтинге шестой год, за это время он повысил свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного. Так, добавил глава, с 2016 года объем неконкурентных закупок был сокращен в пять раз - с 650 миллионов рублей до 200 миллионов. Разница в сумме была направлена в качестве финансирования на строительство молодежных центров, универсальных спортивных залов и школ в поселениях Сургутского района, подчеркнул Трубецкой. Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании. Результаты исследования в "Национальном рейтинге прозрачности закупок" позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределения госзаказа по видам экономической деятельности.

https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

сургутский район

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ханты-мансийский автономный округ, россия, сургутский район