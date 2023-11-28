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ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить

ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить - РИА Новости, 28.11.2023

ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить

Движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинских заключенных, которые должны быть выпущены из израильских тюрем во вторник. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:00

2023-11-28T20:00

2023-11-28T20:02

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

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ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинских заключенных, которые должны быть выпущены из израильских тюрем во вторник.В опубликованном в Telegram-канале ХАМАС списке значатся 15 женщин и 15 мальчиков-подростков.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.В минувшую среду Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

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2023

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас