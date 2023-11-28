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ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить - РИА Новости, 28.11.2023
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20:00 28.11.2023 (обновлено: 20:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zaklyuchennye-1912488559.html
ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить
ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить - РИА Новости, 28.11.2023
ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить
Движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинских заключенных, которые должны быть выпущены из израильских тюрем во вторник. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:00
2023-11-28T20:02
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинских заключенных, которые должны быть выпущены из израильских тюрем во вторник.В опубликованном в Telegram-канале ХАМАС списке значатся 15 женщин и 15 мальчиков-подростков.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.В минувшую среду Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
ХАМАС опубликовало список заключенных, которых Израиль должен освободить

ХАМАС опубликовало список из 30 заключенных, которых Израиль должен освободить

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы. Архивное фото
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ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС опубликовало список из 30 палестинских заключенных, которые должны быть выпущены из израильских тюрем во вторник.
В опубликованном в Telegram-канале ХАМАС списке значатся 15 женщин и 15 мальчиков-подростков.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.
В минувшую среду Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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