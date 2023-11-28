Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ
Al-Jazeera: Израиль освободил четвертую группу заключенных из 33 человек
© AP Photo / Nasser NasserБывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу
© AP Photo / Nasser Nasser
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу. Архивное фото
ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.
«
"Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек", - сообщает телеканал.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Израиль прибыла четвертая партия освобожденных из плена ХАМАС заложников, состоящая из 11 человек. Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, палестинское движение также освободило еще шесть граждан Таиланда.
В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.
За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.
Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.