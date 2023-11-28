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Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ

Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:30

2023-11-28T02:30

2023-11-28T03:02

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera."Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек", - сообщает телеканал.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Израиль прибыла четвертая партия освобожденных из плена ХАМАС заложников, состоящая из 11 человек. Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, палестинское движение также освободило еще шесть граждан Таиланда.В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, катар