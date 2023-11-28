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Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
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02:30 28.11.2023 (обновлено: 03:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/zaklyuchennye-1912259031.html
Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ
Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ
Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:30
2023-11-28T03:02
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
катар
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ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.&quot;Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек&quot;, - сообщает телеканал.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Израиль прибыла четвертая партия освобожденных из плена ХАМАС заложников, состоящая из 11 человек. Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, палестинское движение также освободило еще шесть граждан Таиланда.В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, катар
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Катар
Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных, сообщили СМИ

Al-Jazeera: Израиль освободил четвертую группу заключенных из 33 человек

© AP Photo / Nasser NasserБывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Бывшие палестинские заключенные, освобожденные израильскими властями, в населенном пунктн Бейтуния на Западном берегу. Архивное фото
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ТУНИС, 28 ноя - РИА Новости. Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.
«

"Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных из 33 человек", - сообщает телеканал.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Израиль прибыла четвертая партия освобожденных из плена ХАМАС заложников, состоящая из 11 человек. Израильские СМИ опубликовали список освобожденных в понедельник заложников. В нем две женщины и девять детей из кибуца Ниор Оз на юге Израиля. По данным 12-го канала, палестинское движение также освободило еще шесть граждан Таиланда.
В пятницу в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может соблюдаться не более десяти дней. В понедельник стороны договорились о его продлении еще на два дня.
За первые три дня ХАМАС отпустило 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Еврейское государство за это время освободило 117 палестинских заключенных.
Всего в плену у палестинского движения могут находиться более 200 человек.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению ХАМАС.
Бывшие Палестинские заключенные с родственниками и друзьями после освобождения из израильских тюрем в городе Эль-Бера в нескольких километрах от Рамаллы. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Тысячи палестинцев празднуют освобождение Израилем заключенных
26 ноября, 05:23
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСКатар
 
 
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