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МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2023
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20:24 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/zaes-1912491975.html
МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС
МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2023
МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС
Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), восстановлена после обрыва в минувшие выходные, сообщило... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:24
2023-11-28T20:24
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), восстановлена после обрыва в минувшие выходные, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее МАГАТЭ утверждало, что ЗАЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередачи, в результате пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев во вторник заявлял, что ситуация вокруг станции остается напряженной, при этом никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет. По его словам, по станции "прилетов" не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами. "Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию, была восстановлена после внезапного обрыва связи в выходные дни", - говорится в сообщении со ссылкой на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В Агентстве добавили, что присутствующие эксперты МАГАТЭ на объекте во второй раз за последние несколько дней услышали характерный звук нескольких ракет, выпущенных, "по-видимому, с близкого расстояния от станции". Отмечается, что во вторник эксперты также услышали несколько артиллерийских выстрелов, которые, по данным МАГАТЭ, также были произведены вблизи ЗАЭС. По словам Гросси, очевидные военные действия вблизи станции могут усилить риски ядерной безопасности на площадке и потенциально подорвать пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые он представил в Совете Безопасности ООН в мае текущего года. "Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее. Никто не получит военного преимущества от ядерной аварии во время этой ужасной войны, наоборот. Тревожные события последних дней, когда ракеты были запущены с близкого расстояния к этой крупной атомной электростанции, еще больше усиливают нашу обеспокоенность по поводу ядерной безопасности", - отметил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.
https://ria.ru/20231122/zaes-1911121582.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС

МАГАТЭ заявило, что снабжающую ЗАЭС главную линию электропередачи восстановили

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), восстановлена после обрыва в минувшие выходные, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее МАГАТЭ утверждало, что ЗАЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередачи, в результате пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев во вторник заявлял, что ситуация вокруг станции остается напряженной, при этом никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет. По его словам, по станции "прилетов" не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами.
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«
"Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию, была восстановлена после внезапного обрыва связи в выходные дни", - говорится в сообщении со ссылкой на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
В Агентстве добавили, что присутствующие эксперты МАГАТЭ на объекте во второй раз за последние несколько дней услышали характерный звук нескольких ракет, выпущенных, "по-видимому, с близкого расстояния от станции". Отмечается, что во вторник эксперты также услышали несколько артиллерийских выстрелов, которые, по данным МАГАТЭ, также были произведены вблизи ЗАЭС.
По словам Гросси, очевидные военные действия вблизи станции могут усилить риски ядерной безопасности на площадке и потенциально подорвать пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые он представил в Совете Безопасности ООН в мае текущего года.
«
"Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее. Никто не получит военного преимущества от ядерной аварии во время этой ужасной войны, наоборот. Тревожные события последних дней, когда ракеты были запущены с близкого расстояния к этой крупной атомной электростанции, еще больше усиливают нашу обеспокоенность по поводу ядерной безопасности", - отметил Гросси.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.
 
В миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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