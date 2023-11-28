https://ria.ru/20231128/zaes-1912491975.html

МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 28.11.2023

МАГАТЭ заявило о восстановлении главной линии электропередачи к ЗАЭС

Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), восстановлена после обрыва в минувшие выходные, сообщило... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:24

2023-11-28T20:24

2023-11-28T20:24

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магатэ

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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), восстановлена после обрыва в минувшие выходные, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее МАГАТЭ утверждало, что ЗАЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередачи, в результате пришлось использовать резервное электричество для охлаждения реактора. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев во вторник заявлял, что ситуация вокруг станции остается напряженной, при этом никаких беспокойств, связанных с состоянием энергоблоков Запорожской АЭС, сегодня нет. По его словам, по станции "прилетов" не было последнее время, а по городу Энергодар были, в том числе и с жертвами. "Главная линия электропередачи, снабжающая электричеством Запорожскую атомную электростанцию, была восстановлена после внезапного обрыва связи в выходные дни", - говорится в сообщении со ссылкой на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В Агентстве добавили, что присутствующие эксперты МАГАТЭ на объекте во второй раз за последние несколько дней услышали характерный звук нескольких ракет, выпущенных, "по-видимому, с близкого расстояния от станции". Отмечается, что во вторник эксперты также услышали несколько артиллерийских выстрелов, которые, по данным МАГАТЭ, также были произведены вблизи ЗАЭС. По словам Гросси, очевидные военные действия вблизи станции могут усилить риски ядерной безопасности на площадке и потенциально подорвать пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые он представил в Совете Безопасности ООН в мае текущего года. "Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее. Никто не получит военного преимущества от ядерной аварии во время этой ужасной войны, наоборот. Тревожные события последних дней, когда ракеты были запущены с близкого расстояния к этой крупной атомной электростанции, еще больше усиливают нашу обеспокоенность по поводу ядерной безопасности", - отметил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.

https://ria.ru/20231122/zaes-1911121582.html

https://ria.ru/20231118/zaes-1910288064.html

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днепр (город)

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, днепр (город), европа, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"