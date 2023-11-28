https://ria.ru/20231128/yugra-1912298004.html
Глава района в Югре рассказал, как его задержали за пьяное вождение
Глава района в Югре рассказал, как его задержали за пьяное вождение - РИА Новости, 28.11.2023
Глава района в Югре рассказал, как его задержали за пьяное вождение
Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сам признался, что был задержан за... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:44
2023-11-28T10:44
2023-11-28T10:45
происшествия
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сам признался, что был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения. "В ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения", - написал Артеев. Он подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание. В комментариях к посту развернулась живая дискуссия. Некоторые назвали его признание "мужским поступком". "Покаянную голову меч не сечет! Согрешил - покаялся, осознал - исправился. Уважаю людей, признающих свои ошибки, это дорогого стоит", - написал один из подписчиков. Еще одна подписчица считает, что Артеев "Настоящий мужчина. А наказание, я думаю все согласятся. Заасфальтировать все улицы нашего города Березово. Кто за напишите", - написала она. Некоторые же усомнились в искренности его намерений. "А если бы не был задержан сотрудниками ГАИ, признался бы в содеянном?", - посетовал мужчина. "К счастью, все живы. Могло быть иначе", - написала еще одна женщина. Артееву 38 лет, он родился в селе Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Начал карьеру в родном селе в 2007 году, в 2021 году стал главой Березовского района, его полномочия заканчиваются в 2026 году.
https://ria.ru/20231113/mvd-1909070137.html
https://ria.ru/20230810/politseyskiy-1889236434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березовский район, ханты-мансийский автономный округ, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава района в Югре рассказал, как его задержали за пьяное вождение
Глава Березовского района Югры признался, что его задержали за пьяное вождение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости.
Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
сам признался, что был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения.
"В ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения", - написал Артеев. Он подчеркнул, что понимает всю серьезность ситуации, сожалеет о содеянном и готов понести наказание.
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В комментариях к посту развернулась живая дискуссия. Некоторые назвали его признание "мужским поступком". "Покаянную голову меч не сечет! Согрешил - покаялся, осознал - исправился. Уважаю людей, признающих свои ошибки, это дорогого стоит", - написал один из подписчиков. Еще одна подписчица считает, что Артеев "Настоящий мужчина. А наказание, я думаю все согласятся. Заасфальтировать все улицы нашего города Березово. Кто за напишите", - написала она.
Некоторые же усомнились в искренности его намерений. "А если бы не был задержан сотрудниками ГАИ
, признался бы в содеянном?", - посетовал мужчина. "К счастью, все живы. Могло быть иначе", - написала еще одна женщина.
Артееву 38 лет, он родился в селе Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Начал карьеру в родном селе в 2007 году, в 2021 году стал главой Березовского района, его полномочия заканчиваются в 2026 году.
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