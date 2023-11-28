https://ria.ru/20231128/yaponiya-1912453059.html

Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия

Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2023

Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия

Россия официально объявила властям Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия, сообщил МИД. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:39

2023-11-28T17:39

2023-11-28T18:50

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия официально объявила властям Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия, сообщил МИД."МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия", — говорится в пресс-релизе.Соглашение перестанет действовать 21 мая 2024 года.На Смоленской площади пояснили, что продолжение сотрудничества по вопросу, затрагивающему национальную безопасность, с недружественным государством невозможно. Кабинет Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, вводя санкции и наращивая военную активность у дальневосточных рубежей России, подчеркнули в МИД.Япония уже выразила сожаление в связи с планами России прекратить действие соглашения.

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россия, япония, в мире