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Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2023
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17:39 28.11.2023 (обновлено: 18:50 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/yaponiya-1912453059.html
Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия
Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2023
Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия
Россия официально объявила властям Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия, сообщил МИД. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:39
2023-11-28T18:50
россия
япония
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия официально объявила властям Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия, сообщил МИД."МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия", — говорится в пресс-релизе.Соглашение перестанет действовать 21 мая 2024 года.На Смоленской площади пояснили, что продолжение сотрудничества по вопросу, затрагивающему национальную безопасность, с недружественным государством невозможно. Кабинет Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, вводя санкции и наращивая военную активность у дальневосточных рубежей России, подчеркнули в МИД.Япония уже выразила сожаление в связи с планами России прекратить действие соглашения.
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россия, япония, в мире
Россия, Япония, В мире
Россия уведомила Японию о выходе из договора по сокращению ядерного оружия

РФ прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия 21 мая

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия официально объявила властям Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия, сообщил МИД.
«
"МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия", — говорится в пресс-релизе.
Соглашение перестанет действовать 21 мая 2024 года.
На Смоленской площади пояснили, что продолжение сотрудничества по вопросу, затрагивающему национальную безопасность, с недружественным государством невозможно. Кабинет Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, вводя санкции и наращивая военную активность у дальневосточных рубежей России, подчеркнули в МИД.
Япония уже выразила сожаление в связи с планами России прекратить действие соглашения.
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