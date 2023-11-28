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СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине тратой денег - РИА Новости, 28.11.2023
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13:42 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/yaponiya-1912344722.html
СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине тратой денег
СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине тратой денег - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине тратой денег
Японский журналист в ходе транслировавшейся регулярной пресс-конференции в МИД Японии спросил у министра иностранных дел Еко Камикавы, не является ли помощь... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:42
2023-11-28T13:42
в мире
япония
украина
россия
владимир зеленский
ёко камикава
g7
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ТОКИО, 28 ноя - РИА Новости. Японский журналист в ходе транслировавшейся регулярной пресс-конференции в МИД Японии спросил у министра иностранных дел Еко Камикавы, не является ли помощь Украине пустой тратой средств налогоплательщиков, затягиванием конфликта при нереальности выполнения мирного плана Владимира Зеленского из 10 пунктов, а также поинтересовался, как Япония будет выстраивать отношения с Россией после окончания военных действий. "Хочу спросить по ситуации на Украине. Премьер-министр Японии (Фумио) Кисида подтвердил Зеленскому непоколебимую помощь Украине, несмотря на то, что на Западе появляются мнения о поражении, не является ли это бесполезным кровопролитием для украинского народа и бесполезной тратой средств японских налогоплательщиков? Мирный план из 10 пунктов, который предложила Украина, является нереализуемым, и ясно, что она не стремится к прекращению войны. Война когда-нибудь закончится, и если думать о восстановлении построения отношений Японии с Россией, то нельзя сказать, что создание сильного образа Японии как вражеской страны в отношении России является хорошей идеей. Не кажется ли вам, что Япония сама должна представить нейтральный и реалистичный мирный план, и убедить Украину, Россию и Запад?", - спросил журналист. Камикава внимательно выслушала его, а затем по бумажке зачитала ответ, который дословно совпадает с прежней позицией Японии по Украине. В частности, она повторила, что действия России расшатывают мировой порядок, а нежелание Москвы включать новые территории в предмет переговоров говорит о ее нежелании идти на мирные переговоры. "Это сильно отличается от позиции Украины. В этих условиях Япония должна, чтобы как можно скорее прекратить вторжение России, вместе со странами "семерки" и мировым сообществом решительно продвигать санкции против России и помощь Украине", - сказала министр и напомнила, что на недавней встрече глав МИД "семерки" она настаивала на том, чтобы несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, G7 сохраняла сплоченность в отношении помощи Украине.
https://radiosputnik.ru/20231125/zelenskiy-1911831430.html
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в мире, япония, украина, россия, владимир зеленский, ёко камикава, g7
В мире, Япония, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ёко Камикава, G7
СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине тратой денег

СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине пустой тратой денег

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ТОКИО, 28 ноя - РИА Новости. Японский журналист в ходе транслировавшейся регулярной пресс-конференции в МИД Японии спросил у министра иностранных дел Еко Камикавы, не является ли помощь Украине пустой тратой средств налогоплательщиков, затягиванием конфликта при нереальности выполнения мирного плана Владимира Зеленского из 10 пунктов, а также поинтересовался, как Япония будет выстраивать отношения с Россией после окончания военных действий.
«
"Хочу спросить по ситуации на Украине. Премьер-министр Японии (Фумио) Кисида подтвердил Зеленскому непоколебимую помощь Украине, несмотря на то, что на Западе появляются мнения о поражении, не является ли это бесполезным кровопролитием для украинского народа и бесполезной тратой средств японских налогоплательщиков? Мирный план из 10 пунктов, который предложила Украина, является нереализуемым, и ясно, что она не стремится к прекращению войны. Война когда-нибудь закончится, и если думать о восстановлении построения отношений Японии с Россией, то нельзя сказать, что создание сильного образа Японии как вражеской страны в отношении России является хорошей идеей. Не кажется ли вам, что Япония сама должна представить нейтральный и реалистичный мирный план, и убедить Украину, Россию и Запад?", - спросил журналист.
Камикава внимательно выслушала его, а затем по бумажке зачитала ответ, который дословно совпадает с прежней позицией Японии по Украине. В частности, она повторила, что действия России расшатывают мировой порядок, а нежелание Москвы включать новые территории в предмет переговоров говорит о ее нежелании идти на мирные переговоры.
"Это сильно отличается от позиции Украины. В этих условиях Япония должна, чтобы как можно скорее прекратить вторжение России, вместе со странами "семерки" и мировым сообществом решительно продвигать санкции против России и помощь Украине", - сказала министр и напомнила, что на недавней встрече глав МИД "семерки" она настаивала на том, чтобы несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, G7 сохраняла сплоченность в отношении помощи Украине.
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В миреЯпонияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЁко КамикаваG7
 
 
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