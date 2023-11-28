СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине тратой денег
СМИ спросили главу МИД Японии, не является ли помощь Украине пустой тратой денег
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
ТОКИО, 28 ноя - РИА Новости. Японский журналист в ходе транслировавшейся регулярной пресс-конференции в МИД Японии спросил у министра иностранных дел Еко Камикавы, не является ли помощь Украине пустой тратой средств налогоплательщиков, затягиванием конфликта при нереальности выполнения мирного плана Владимира Зеленского из 10 пунктов, а также поинтересовался, как Япония будет выстраивать отношения с Россией после окончания военных действий.
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"Хочу спросить по ситуации на Украине. Премьер-министр Японии (Фумио) Кисида подтвердил Зеленскому непоколебимую помощь Украине, несмотря на то, что на Западе появляются мнения о поражении, не является ли это бесполезным кровопролитием для украинского народа и бесполезной тратой средств японских налогоплательщиков? Мирный план из 10 пунктов, который предложила Украина, является нереализуемым, и ясно, что она не стремится к прекращению войны. Война когда-нибудь закончится, и если думать о восстановлении построения отношений Японии с Россией, то нельзя сказать, что создание сильного образа Японии как вражеской страны в отношении России является хорошей идеей. Не кажется ли вам, что Япония сама должна представить нейтральный и реалистичный мирный план, и убедить Украину, Россию и Запад?", - спросил журналист.
Камикава внимательно выслушала его, а затем по бумажке зачитала ответ, который дословно совпадает с прежней позицией Японии по Украине. В частности, она повторила, что действия России расшатывают мировой порядок, а нежелание Москвы включать новые территории в предмет переговоров говорит о ее нежелании идти на мирные переговоры.
"Это сильно отличается от позиции Украины. В этих условиях Япония должна, чтобы как можно скорее прекратить вторжение России, вместе со странами "семерки" и мировым сообществом решительно продвигать санкции против России и помощь Украине", - сказала министр и напомнила, что на недавней встрече глав МИД "семерки" она настаивала на том, чтобы несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, G7 сохраняла сплоченность в отношении помощи Украине.