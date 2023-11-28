https://ria.ru/20231128/vzryv-1912486905.html

Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине

Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине - РИА Новости, 28.11.2023

Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине

Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:51

2023-11-28T19:51

2023-11-28T19:51

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

олег соскин

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны Безуглой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Сохранить ту ситуацию, что была до выступления Безуглой, уже невозможно. Ситуация должна развиваться теперь либо по планомерному сценарию, <…> либо по взрывоопасному. <…> Эта атака вышла на мировой уровень, теперь у нее будут все брать интервью, и это столкновение между Зеленским и Залужным стало необратимым и набирает все больше оборотов", — указал политолог.Как утверждает Соскин, слова депутата можно рассматривать как знак, предвещающий скорый уход Владимира Зеленского: он считает, что скоро украинского лидера свергнут его же военные.Марьяна Безуглая, занимающая пост замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, 26 ноября заявила, что Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, главком ВСУ не смог предоставить "ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный" планы.

https://ria.ru/20231128/zelenskiy-1912473838.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, олег соскин, вооруженные силы украины, политика