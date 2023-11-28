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Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине
Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине
Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:51
2023-11-28T19:51
2023-11-28T19:51
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олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало необратимым после заявлений украинского депутата Марьяны Безуглой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Сохранить ту ситуацию, что была до выступления Безуглой, уже невозможно. Ситуация должна развиваться теперь либо по планомерному сценарию, <…> либо по взрывоопасному. <…> Эта атака вышла на мировой уровень, теперь у нее будут все брать интервью, и это столкновение между Зеленским и Залужным стало необратимым и набирает все больше оборотов", — указал политолог.Как утверждает Соскин, слова депутата можно рассматривать как знак, предвещающий скорый уход Владимира Зеленского: он считает, что скоро украинского лидера свергнут его же военные.Марьяна Безуглая, занимающая пост замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, 26 ноября заявила, что Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год. По ее словам, главком ВСУ не смог предоставить "ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный" планы.
https://ria.ru/20231128/zelenskiy-1912473838.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, олег соскин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Политика
Уже необратимо. Зеленского предупредили о взрыве ситуации на Украине
Соскин: столкновение Зеленского и Залужного уже необратимо после слов Безуглой