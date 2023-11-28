Гости выставки "Россия" могут зарабатывать баллы проекта "Другое Дело"
© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
МОСКВА, 28 ноя - Пресс-служба проекта "Другое дело". Гости выставки "Россия" на ВДНХ могут заработать баллы Другого Дела, выполняя простые задания. Баллы можно обменять на бонусы – курсы, стажировки, онлайн-подписки, билеты на экскурсии и многое другое. Программа развития "Другое Дело" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".
На выставке "Россия" можно познакомиться с лучшими достижениями всех регионов страны. Технологические разработки, научные открытия, культурные события, обычаи и традиции разных народов – это и многое другое ждет посетителей ВДНХ.
Чтобы узнать как можно больше о России, ее прошлом и будущем, для посетителей подготовили задания в мини-приложении "Другое Дело" на базе социальной сети ВКонтакте. Пользователям предлагают посмотреть ролики о регионе, прочитать познавательные статьи и ответить на вопросы. Выполняя задания Другого Дела, гости узнают, почему один из символов Рязани – сахарный петушок, почему Севастополь – город, достойный поклонения, какие народы проживают на Кольском и Таймырском полуостровах, куда можно сходить в Ростове, почему Тюмень – земля больших людей и многое другое.
"В выставке "Россия" участвуют все 89 регионов страны, и мы хотим, чтобы многочисленные стенды не слились для посетителей в большое информационное пятно, а действительно запомнились. С помощью заданий Другого Дела можно систематизировать новые знания, расставить в памяти нужные акценты и добавить к прогулке элемент игры. Постепенно в мини-приложении будут появляться задания и по другим регионам", – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.
Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pWuKRwRxHx