https://ria.ru/20231128/vystavka-1911535118.html

Гости выставки "Россия" могут зарабатывать баллы проекта "Другое Дело"

Гости выставки "Россия" могут зарабатывать баллы проекта "Другое Дело" - РИА Новости, 28.11.2023

Гости выставки "Россия" могут зарабатывать баллы проекта "Другое Дело"

Гости выставки "Россия" на ВДНХ могут заработать баллы Другого Дела, выполняя простые задания. Баллы можно обменять на бонусы – курсы, стажировки,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:00

2023-11-28T10:00

2023-11-28T10:00

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МОСКВА, 28 ноя - Пресс-служба проекта "Другое дело". Гости выставки "Россия" на ВДНХ могут заработать баллы Другого Дела, выполняя простые задания. Баллы можно обменять на бонусы – курсы, стажировки, онлайн-подписки, билеты на экскурсии и многое другое. Программа развития "Другое Дело" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".На выставке "Россия" можно познакомиться с лучшими достижениями всех регионов страны. Технологические разработки, научные открытия, культурные события, обычаи и традиции разных народов – это и многое другое ждет посетителей ВДНХ.Чтобы узнать как можно больше о России, ее прошлом и будущем, для посетителей подготовили задания в мини-приложении "Другое Дело" на базе социальной сети ВКонтакте. Пользователям предлагают посмотреть ролики о регионе, прочитать познавательные статьи и ответить на вопросы. Выполняя задания Другого Дела, гости узнают, почему один из символов Рязани – сахарный петушок, почему Севастополь – город, достойный поклонения, какие народы проживают на Кольском и Таймырском полуостровах, куда можно сходить в Ростове, почему Тюмень – земля больших людей и многое другое."В выставке "Россия" участвуют все 89 регионов страны, и мы хотим, чтобы многочисленные стенды не слились для посетителей в большое информационное пятно, а действительно запомнились. С помощью заданий Другого Дела можно систематизировать новые знания, расставить в памяти нужные акценты и добавить к прогулке элемент игры. Постепенно в мини-приложении будут появляться задания и по другим регионам", – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pWuKRwRxHx

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы