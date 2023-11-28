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В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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21:50 28.11.2023 (обновлено: 21:58 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/vstuplenie-1912502570.html
В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине
В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине - РИА Новости, 28.11.2023
В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине
Сохраняется консенсус стран НАТО относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:50
2023-11-28T21:58
в мире
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
нато
совет европы
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Сохраняется консенсус стран НАТО относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. &quot;Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно. Сложилась формула консенсуса, что возможно оно будет, если условия будут выполнены и союзники согласятся. Таковы два условия сейчас, здесь нет изменений. Не распалось согласие относительно того, что в нынешних условиях невозможно представить вступление Украины в НАТО&quot;, - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам первого дня заседания. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.По словам Сийярто, это правильно, поскольку прием Украины в НАТО сейчас означал бы начало Третьей мировой войны. Венгерский министр ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231128/ozhidaniya-1912500130.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, совет европы
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, НАТО, Совет Европы
В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине

Сийярто: страны НАТО согласны, что сейчас невозможно вступление Украины в альянс

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Сохраняется консенсус стран НАТО относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«

"Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно. Сложилась формула консенсуса, что возможно оно будет, если условия будут выполнены и союзники согласятся. Таковы два условия сейчас, здесь нет изменений. Не распалось согласие относительно того, что в нынешних условиях невозможно представить вступление Украины в НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам первого дня заседания. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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По словам Сийярто, это правильно, поскольку прием Украины в НАТО сейчас означал бы начало Третьей мировой войны.
Венгерский министр ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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