https://ria.ru/20231128/vstuplenie-1912502570.html

В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине

В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине - РИА Новости, 28.11.2023

В Венгрии рассказали о неизменности консенсуса в НАТО по Украине

Сохраняется консенсус стран НАТО относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:50

2023-11-28T21:50

2023-11-28T21:58

в мире

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

нато

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f076043e73b866b2879bc5d0a2a8cd.jpg

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Сохраняется консенсус стран НАТО относительно того, что невозможно представить вступление Украины в альянс сейчас, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно. Сложилась формула консенсуса, что возможно оно будет, если условия будут выполнены и союзники согласятся. Таковы два условия сейчас, здесь нет изменений. Не распалось согласие относительно того, что в нынешних условиях невозможно представить вступление Украины в НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам первого дня заседания. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.По словам Сийярто, это правильно, поскольку прием Украины в НАТО сейчас означал бы начало Третьей мировой войны. Венгерский министр ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231128/ozhidaniya-1912500130.html

https://ria.ru/20231128/sammit-1912475230.html

украина

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, совет европы