Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры
Украина ждет от США 25 миллионов долларов на энергетическую инфраструктуру
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев ожидает получить от США 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в украинском министерстве энергетики.
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"Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики Украины в соцсети Facebook*.
В ведомстве отметили, что общая сумма взносов в фонд достигла около 330 миллионов евро. Из них на счет фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 "спонсоров государственного и частного секторов из разных государств".
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"Остальная сумма - анонсированные и формализованные взносы, которые ожидаются на счете фонда в ближайшее время. Средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний", - добавили в ведомстве.
В минэнерго уточнили, что фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года.
В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.
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