Рейтинг@Mail.ru
Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 28.11.2023 (обновлено: 14:21 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/vosstanovlenie-1912359583.html
Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры
Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.11.2023
Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры
Киев ожидает получить от США 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в украинском министерстве энергетики. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:19
2023-11-28T14:21
украина
сша
киев
агентство по международному развитию сша
европейский инвестиционный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев ожидает получить от США 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в украинском министерстве энергетики. &quot;Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики Украины в соцсети Facebook*.В ведомстве отметили, что общая сумма взносов в фонд достигла около 330 миллионов евро. Из них на счет фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 "спонсоров государственного и частного секторов из разных государств". "Остальная сумма - анонсированные и формализованные взносы, которые ожидаются на счете фонда в ближайшее время. Средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний", - добавили в ведомстве. В минэнерго уточнили, что фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231127/investbank-1912227783.html
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, агентство по международному развитию сша, европейский инвестиционный банк
Украина, США, Киев, Агентство по международному развитию США, Европейский инвестиционный банк
Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры

Украина ждет от США 25 миллионов долларов на энергетическую инфраструктуру

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев ожидает получить от США 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в украинском министерстве энергетики.
«

"Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики Украины в соцсети Facebook*.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины
Вчера, 19:19
В ведомстве отметили, что общая сумма взносов в фонд достигла около 330 миллионов евро. Из них на счет фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 "спонсоров государственного и частного секторов из разных государств".
«
"Остальная сумма - анонсированные и формализованные взносы, которые ожидаются на счете фонда в ближайшее время. Средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний", - добавили в ведомстве.
В минэнерго уточнили, что фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года.
В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Столтенберг назвал продолжение военной поддержки Украины испытанием
13:49
 
УкраинаСШАКиевАгентство по международному развитию СШАЕвропейский инвестиционный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала