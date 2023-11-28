https://ria.ru/20231128/vosstanovlenie-1912359583.html

Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры

Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 28.11.2023

Украина ждет от США денег на восстановление энергетической инфраструктуры

Киев ожидает получить от США 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в украинском министерстве энергетики. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:19

2023-11-28T14:19

2023-11-28T14:21

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киев

агентство по международному развитию сша

европейский инвестиционный банк

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев ожидает получить от США 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в украинском министерстве энергетики. "Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики Украины в соцсети Facebook*.В ведомстве отметили, что общая сумма взносов в фонд достигла около 330 миллионов евро. Из них на счет фонда фактически перечислено около 192 миллионов евро от 15 "спонсоров государственного и частного секторов из разных государств". "Остальная сумма - анонсированные и формализованные взносы, которые ожидаются на счете фонда в ближайшее время. Средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний", - добавили в ведомстве. В минэнерго уточнили, что фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231127/investbank-1912227783.html

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912350426.html

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украина, сша, киев, агентство по международному развитию сша, европейский инвестиционный банк