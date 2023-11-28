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Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023
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Шоубиз
 
16:06 28.11.2023 (обновлено: 16:11 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/volochkova-1912395898.html
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на информацию о смерти своего экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, разместив эмоциональный пост на своей странице в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:06
2023-11-28T16:11
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на информацию о смерти своего экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, разместив эмоциональный пост на своей странице в Instagram*. &quot;При чем здесь я?! Что я могу прокомментировать?! Откуда я знаю, что стало причиной того, что Сергей повесился? Повесился ли он? Правда ли это или это что-то иное? Почему вы звоните мне, почему вы не звоните родственникам этого человека?&quot; — возмутилась знаменитость.По ее словам, последний раз она общалась с Сергеем в мае этого года. Тогда он сообщил, что разводится с супругой. С тех пор, как уверяет балерина, она не знала, что происходит в его жизни. "Сергей мне позвонил и сказал, что разводится с Настей и причиной конфликта назвал тот факт, что Настя приревновала к тому, что Сергей из соцсетей не удалил фотографии со мной с Мальдив", — рассказала Волочкова.Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве. Позже эти сведения в разговоре с РИА Новости опроверг адвокат Александр Бенхин, заявив, что экс-возлюбленный Волочковой жив и готовится к очной ставке с женой Анастасией Кондрачук.В мае этого года девушка написала заявление в полицию на супруга, заявив, что он ее избил. Кузнецова поместили в СИЗО.Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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анастасия волочкова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва, россия, слухи
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва, Россия, слухи
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО

Анастасия Волочкова заявила, что не знает, что случилось с ее бывшим женихом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Волочкова
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на информацию о смерти своего экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, разместив эмоциональный пост на своей странице в Instagram*.
«

"При чем здесь я?! Что я могу прокомментировать?! Откуда я знаю, что стало причиной того, что Сергей повесился? Повесился ли он? Правда ли это или это что-то иное? Почему вы звоните мне, почему вы не звоните родственникам этого человека?" — возмутилась знаменитость.

© Фото опубликовано на странице Анастасии Волочковой в соцсетиСергей Кузнецов и Анастасия Волочкова
Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова
© Фото опубликовано на странице Анастасии Волочковой в соцсети
Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова
По ее словам, последний раз она общалась с Сергеем в мае этого года. Тогда он сообщил, что разводится с супругой. С тех пор, как уверяет балерина, она не знала, что происходит в его жизни.
«
"Сергей мне позвонил и сказал, что разводится с Настей и причиной конфликта назвал тот факт, что Настя приревновала к тому, что Сергей из соцсетей не удалил фотографии со мной с Мальдив", — рассказала Волочкова.
Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве.
Позже эти сведения в разговоре с РИА Новости опроверг адвокат Александр Бенхин, заявив, что экс-возлюбленный Волочковой жив и готовится к очной ставке с женой Анастасией Кондрачук.
В мае этого года девушка написала заявление в полицию на супруга, заявив, что он ее избил. Кузнецова поместили в СИЗО.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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2 мая, 15:07
 
ШоубизАнастасия ВолочковаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМоскваРоссияслухи
 
 
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