https://ria.ru/20231128/volochkova-1912395898.html

Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО

Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023

Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на информацию о смерти своего экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, разместив эмоциональный пост на своей странице в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:06

2023-11-28T16:06

2023-11-28T16:11

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на информацию о смерти своего экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, разместив эмоциональный пост на своей странице в Instagram*. "При чем здесь я?! Что я могу прокомментировать?! Откуда я знаю, что стало причиной того, что Сергей повесился? Повесился ли он? Правда ли это или это что-то иное? Почему вы звоните мне, почему вы не звоните родственникам этого человека?" — возмутилась знаменитость.По ее словам, последний раз она общалась с Сергеем в мае этого года. Тогда он сообщил, что разводится с супругой. С тех пор, как уверяет балерина, она не знала, что происходит в его жизни. "Сергей мне позвонил и сказал, что разводится с Настей и причиной конфликта назвал тот факт, что Настя приревновала к тому, что Сергей из соцсетей не удалил фотографии со мной с Мальдив", — рассказала Волочкова.Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве. Позже эти сведения в разговоре с РИА Новости опроверг адвокат Александр Бенхин, заявив, что экс-возлюбленный Волочковой жив и готовится к очной ставке с женой Анастасией Кондрачук.В мае этого года девушка написала заявление в полицию на супруга, заявив, что он ее избил. Кузнецова поместили в СИЗО.Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ru/20230502/volochkova-1869177065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия волочкова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва, россия, слухи