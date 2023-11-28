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Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил

Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил - РИА Новости, 28.11.2023

Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил

Четырехметровые волны прогнозируются в среду у Охотоморского побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:12

2023-11-28T09:12

2023-11-28T09:12

итуруп

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Четырехметровые волны прогнозируются в среду у Охотоморского побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Днем 29 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более", - отмечается в сообщении регионального главка в Telegram-канале. Спасатели рекомендуют жителям исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря. По данным сахалинского управления Росгидромета, в среду на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются от 4 до 14 миллиметров осадков, порывы ветра с утра могут достигать 30 метров в секунду.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

итуруп

сахалинская область

россия

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итуруп, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия