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Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил - РИА Новости, 28.11.2023
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09:12 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/volny-1912279628.html
Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил
Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил - РИА Новости, 28.11.2023
Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил
Четырехметровые волны прогнозируются в среду у Охотоморского побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:12
2023-11-28T09:12
итуруп
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Четырехметровые волны прогнозируются в среду у Охотоморского побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Днем 29 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более", - отмечается в сообщении регионального главка в Telegram-канале. Спасатели рекомендуют жителям исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря. По данным сахалинского управления Росгидромета, в среду на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются от 4 до 14 миллиметров осадков, порывы ветра с утра могут достигать 30 метров в секунду.
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итуруп
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итуруп, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Итуруп, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
Волны высотой более четырех метров возможны у побережья Курил

Четырехметровые волны прогнозируются 29 ноября у острова Итуруп

© РИА Новости / Сергей КрасноуховВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Виды острова Итуруп. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Четырехметровые волны прогнозируются в среду у Охотоморского побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«
"Днем 29 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более", - отмечается в сообщении регионального главка в Telegram-канале.
Спасатели рекомендуют жителям исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.
По данным сахалинского управления Росгидромета, в среду на территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидаются от 4 до 14 миллиметров осадков, порывы ветра с утра могут достигать 30 метров в секунду.
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ИтурупСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПроисшествия
 
 
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