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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки - РИА Новости, 28.11.2023

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:07

2023-11-28T14:07

2023-11-28T14:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20", - отметили в ведомстве.На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа", - уточнили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины, киев