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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки - РИА Новости, 28.11.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:07
2023-11-28T14:07
2023-11-28T14:08
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20", - отметили в ведомстве.На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа", - уточнили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Торского и Григоровки
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 70 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
«
"Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20", - отметили в ведомстве.
На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа", - уточнили в министерстве.