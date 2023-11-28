https://ria.ru/20231128/vladivostok-1912268059.html

Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света

Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света - РИА Новости, 28.11.2023

Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света

Свыше 9 тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:46

2023-11-28T06:46

2023-11-28T06:46

владивосток

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132495/12/1324951275_0:170:2952:1830_1920x0_80_0_0_d3a00fe348af4520b70f1fac9de01315.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Свыше 9 тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 10.00 (03.00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 9 тысячам жителей 50 многоквартирных домов", - сказал собеседник. По его словам, сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.

https://ria.ru/20231127/veter-1912040933.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, происшествия