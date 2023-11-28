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Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света - РИА Новости, 28.11.2023
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06:46 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/vladivostok-1912268059.html
Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света
Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света - РИА Новости, 28.11.2023
Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света
Свыше 9 тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:46
2023-11-28T06:46
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Свыше 9 тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. "Около 10.00 (03.00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 9 тысячам жителей 50 многоквартирных домов", - сказал собеседник. По его словам, сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света

Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Свыше 9 тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
"Около 10.00 (03.00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 9 тысячам жителей 50 многоквартирных домов", - сказал собеседник.
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По его словам, сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.
 
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