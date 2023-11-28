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Столтенберг рассчитывает, что Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.11.2023
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13:45 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/vengriya-1912349326.html
Столтенберг рассчитывает, что Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО
Столтенберг рассчитывает, что Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.11.2023
Столтенберг рассчитывает, что Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью венгерскому порталу Index, что рассчитывает на то, что Венгрия выполнит свое обещание не... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:45
2023-11-28T13:45
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью венгерскому порталу Index, что рассчитывает на то, что Венгрия выполнит свое обещание не ратифицировать прием Швеции в НАТО последней из стран альянса. "Венгерское правительство много раз повторяло, что Венгрия не будет последним союзником, ратифицировавшим присоединение Швеции. Я рассчитываю, что Венгрия выполнит свои обязательства", - сказал Столтенберг. По его словам, этот вопрос обсуждался ранее на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак, обе стороны согласились, что прием Швеции "усилит весь альянс". "Я рассчитываю, что Турция и Венгрия ратифицируют присоединение Швеции без дальнейших промедлений", - отметил Столтенберг. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html
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в мире, венгрия, швеция, финляндия, каталин новак, йенс столтенберг, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Каталин Новак, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто, НАТО
Столтенберг рассчитывает, что Венгрия ратифицирует членство Швеции в НАТО

Столтенберг верит, что Венгрия выполнит обещание по членству Швеции в НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью венгерскому порталу Index, что рассчитывает на то, что Венгрия выполнит свое обещание не ратифицировать прием Швеции в НАТО последней из стран альянса.
"Венгерское правительство много раз повторяло, что Венгрия не будет последним союзником, ратифицировавшим присоединение Швеции. Я рассчитываю, что Венгрия выполнит свои обязательства", - сказал Столтенберг.
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По его словам, этот вопрос обсуждался ранее на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак, обе стороны согласились, что прием Швеции "усилит весь альянс".
"Я рассчитываю, что Турция и Венгрия ратифицируют присоединение Швеции без дальнейших промедлений", - отметил Столтенберг.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики.
Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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В миреВенгрияШвецияФинляндияКаталин НовакЙенс СтолтенбергПетер СийяртоНАТО
 
 
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