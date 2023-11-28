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Липецкие садоводы собрали рекордный урожай яблок в этом году
Липецкие садоводы собрали рекордный урожай яблок в этом году - РИА Новости, 28.11.2023
Липецкие садоводы собрали рекордный урожай яблок в этом году
Рекордные 80 тысяч тонн яблок собрали садоводы региона, что позволило Липецкой области войти в число лидеров российских регионов по этому показателю, сообщил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:24
2023-11-28T11:24
2023-11-28T11:24
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Рекордные 80 тысяч тонн яблок собрали садоводы региона, что позволило Липецкой области войти в число лидеров российских регионов по этому показателю, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, в организованном секторе производства получено более 80 тысяч тонн яблок, 45 тысяч из них уже заложено на хранение. В прошлом году липецкие садоводы собрали 54 тысячи тонн. До этого рекордный урожай семечковых был собран в 2021 году. Тогда в организованном секторе производства было получено 74,6 тысячи тонн яблок. Артамонов отметил, что производством яблок в Липецкой области занимаются 13 специализированных садоводческих хозяйств. Они расположены в девяти районах, где выращиваются свыше 80 сортов яблок. В ближайшие годы липецкие садоводы в организованном секторе производства планируют собирать не менее 100 тысяч тонн. "Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Рекордные 80 тысяч тонн яблок собрали садоводы региона, что позволило Липецкой области войти в число лидеров российских регионов по этому показателю, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в организованном секторе производства получено более 80 тысяч тонн яблок, 45 тысяч из них уже заложено на хранение. В прошлом году липецкие садоводы собрали 54 тысячи тонн. До этого рекордный урожай семечковых был собран в 2021 году. Тогда в организованном секторе производства было получено 74,6 тысячи тонн яблок.
Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей
Артамонов отметил, что производством яблок в Липецкой области занимаются 13 специализированных садоводческих хозяйств. Они расположены в девяти районах, где выращиваются свыше 80 сортов яблок. В ближайшие годы липецкие садоводы в организованном секторе производства планируют собирать не менее 100 тысяч тонн.
"Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов
.