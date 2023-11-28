https://ria.ru/20231128/ukrashenie_moskvy-1912402650.html

Почти 5 тысяч световых конструкций и свыше 1 тысячи елей украсят Москву

Почти 5 тысяч световых конструкций и свыше 1 тысячи елей украсят Москву - РИА Новости, 28.11.2023

Почти 5 тысяч световых конструкций и свыше 1 тысячи елей украсят Москву

Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, монтажные... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:07

2023-11-28T16:07

2023-11-28T16:07

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, монтажные работы будут завершены до 1 декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы. Они прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения. "Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установим гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция "Полярные медведи" вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино", - подчеркнул Бирюков. По его словам, опоры освещения в парке "Зарядье" украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин. "Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил заместитель мэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

https://realty.ria.ru/20231128/moskva-1911600743.html

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