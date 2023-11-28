https://ria.ru/20231128/ukrashenie_moskvy-1912402650.html
Почти 5 тысяч световых конструкций и свыше 1 тысячи елей украсят Москву
Почти 5 тысяч световых конструкций и свыше 1 тысячи елей украсят Москву - РИА Новости, 28.11.2023
Почти 5 тысяч световых конструкций и свыше 1 тысячи елей украсят Москву
Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, монтажные... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:07
2023-11-28T16:07
2023-11-28T16:07
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, монтажные работы будут завершены до 1 декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы. Они прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения. "Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установим гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция "Полярные медведи" вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино", - подчеркнул Бирюков. По его словам, опоры освещения в парке "Зарядье" украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин. "Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил заместитель мэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
https://realty.ria.ru/20231128/moskva-1911600743.html
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, праздники, новый год, рождество христово
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, праздники, Новый год, Рождество Христово
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, монтажные работы будут завершены до 1 декабря, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности в этом году установим свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В настоящее время монтажные работы ведутся во всех административных округах, они будут завершены до 1 декабря", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы. Они прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.
Сказка начинается: как Москву украсят к Новому году
"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установим гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн. Ставшая одним из символов новогодней Москвы конструкция "Полярные медведи" вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино", - подчеркнул Бирюков
.
По его словам, опоры освещения в парке "Зарядье
" украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - пояснил заместитель мэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве
сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.