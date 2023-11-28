Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине
Маттарелла: солидарность с Украиной не исключает поисков пути диалога и мира
Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Полная солидарность с Украиной не исключает поиска путей диалога и мира, заявил во вторник президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи в Квиринальском дворце с президентом Чехии Петром Павелом.
Накануне своего визита в Рим Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera признал, что уровень военной поддержки Запада оказался недостаточным, чтобы позволить Украине вести активные боевые действия, и отметил, что будущий год в этом отношении может оказаться еще более благоприятным для России.
"Полная и всеобъемлющая солидарность с Зеленским и украинским народом не исключает поиска путей диалога и мира. Мира, условия которого, естественно, должна разделять, прежде всего, Украина", - приводит слова главы итальянского государства информагентство Аskanews.
В ходе встречи с чешским президентом Маттарелла также высказался на тему возможного вступления Украины, а также Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Процесс интеграции Украины, Молдовы и Грузии, к которому Италия относится благосклонно, не должен, однако, уводить на второй план процесс расширения за счет стран Западных Балкан, которые в последнее время приложили большие усилия для вступления в Союз", - указал президент Италии. Он указал, что законные ожидания балканских стран относительно присоединения к ЕС не должны быть обмануты.
В конце сентября глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС и надеется, что это произойдет до 2030 года. В регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина, самопровозглашенная республика Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория.