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Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912475592.html
Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине
Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине - РИА Новости, 28.11.2023
Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине
Полная солидарность с Украиной не исключает поиска путей диалога и мира, заявил во вторник президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи в Квиринальском... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:52
2023-11-28T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
серджо маттарелла
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Полная солидарность с Украиной не исключает поиска путей диалога и мира, заявил во вторник президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи в Квиринальском дворце с президентом Чехии Петром Павелом. Накануне своего визита в Рим Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera признал, что уровень военной поддержки Запада оказался недостаточным, чтобы позволить Украине вести активные боевые действия, и отметил, что будущий год в этом отношении может оказаться еще более благоприятным для России. "Полная и всеобъемлющая солидарность с Зеленским и украинским народом не исключает поиска путей диалога и мира. Мира, условия которого, естественно, должна разделять, прежде всего, Украина", - приводит слова главы итальянского государства информагентство Аskanews. В ходе встречи с чешским президентом Маттарелла также высказался на тему возможного вступления Украины, а также Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Процесс интеграции Украины, Молдовы и Грузии, к которому Италия относится благосклонно, не должен, однако, уводить на второй план процесс расширения за счет стран Западных Балкан, которые в последнее время приложили большие усилия для вступления в Союз", - указал президент Италии. Он указал, что законные ожидания балканских стран относительно присоединения к ЕС не должны быть обмануты. В конце сентября глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС и надеется, что это произойдет до 2030 года. В регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина, самопровозглашенная республика Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория.
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912465563.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, украина, италия, серджо маттарелла, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Серджо Маттарелла, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине

Маттарелла: солидарность с Украиной не исключает поисков пути диалога и мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Полная солидарность с Украиной не исключает поиска путей диалога и мира, заявил во вторник президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи в Квиринальском дворце с президентом Чехии Петром Павелом.
Накануне своего визита в Рим Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera признал, что уровень военной поддержки Запада оказался недостаточным, чтобы позволить Украине вести активные боевые действия, и отметил, что будущий год в этом отношении может оказаться еще более благоприятным для России.
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"Полная и всеобъемлющая солидарность с Зеленским и украинским народом не исключает поиска путей диалога и мира. Мира, условия которого, естественно, должна разделять, прежде всего, Украина", - приводит слова главы итальянского государства информагентство Аskanews.
В ходе встречи с чешским президентом Маттарелла также высказался на тему возможного вступления Украины, а также Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Процесс интеграции Украины, Молдовы и Грузии, к которому Италия относится благосклонно, не должен, однако, уводить на второй план процесс расширения за счет стран Западных Балкан, которые в последнее время приложили большие усилия для вступления в Союз", - указал президент Италии. Он указал, что законные ожидания балканских стран относительно присоединения к ЕС не должны быть обмануты.
В конце сентября глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС и надеется, что это произойдет до 2030 года. В регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина, самопровозглашенная республика Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория.
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