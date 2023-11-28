https://ria.ru/20231128/ukraina-1912475592.html

Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине

Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине - РИА Новости, 28.11.2023

Президент Италии призвал искать пути диалога и мира по Украине

Полная солидарность с Украиной не исключает поиска путей диалога и мира, заявил во вторник президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи в Квиринальском... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:52

2023-11-28T18:52

2023-11-28T18:52

специальная военная операция на украине

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серджо маттарелла

евросоюз

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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Полная солидарность с Украиной не исключает поиска путей диалога и мира, заявил во вторник президент Италии Серджо Маттарелла в ходе встречи в Квиринальском дворце с президентом Чехии Петром Павелом. Накануне своего визита в Рим Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera признал, что уровень военной поддержки Запада оказался недостаточным, чтобы позволить Украине вести активные боевые действия, и отметил, что будущий год в этом отношении может оказаться еще более благоприятным для России. "Полная и всеобъемлющая солидарность с Зеленским и украинским народом не исключает поиска путей диалога и мира. Мира, условия которого, естественно, должна разделять, прежде всего, Украина", - приводит слова главы итальянского государства информагентство Аskanews. В ходе встречи с чешским президентом Маттарелла также высказался на тему возможного вступления Украины, а также Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Процесс интеграции Украины, Молдовы и Грузии, к которому Италия относится благосклонно, не должен, однако, уводить на второй план процесс расширения за счет стран Западных Балкан, которые в последнее время приложили большие усилия для вступления в Союз", - указал президент Италии. Он указал, что законные ожидания балканских стран относительно присоединения к ЕС не должны быть обмануты. В конце сентября глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС и надеется, что это произойдет до 2030 года. В регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина, самопровозглашенная республика Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория.

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912465563.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, италия, серджо маттарелла, евросоюз, ситуация в днр и лнр