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Премьер Саксонии призвал смириться с тем, что Киев не вернет территории - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912353632.html
Премьер Саксонии призвал смириться с тем, что Киев не вернет территории
Премьер Саксонии призвал смириться с тем, что Киев не вернет территории - РИА Новости, 28.11.2023
Премьер Саксонии призвал смириться с тем, что Киев не вернет территории
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Tagesspiegel призвал смириться с тем, что Киеву не удастся вернуть... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:59
2023-11-28T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаэль кречмер
германия
саксония
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Tagesspiegel призвал смириться с тем, что Киеву не удастся вернуть территории "при жизни этого поколения", и заморозить конфликт. "Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить, что не каждый квадратный метр украинской земли может быть освобожден сразу же, за это пришлось бы заплатить неслыханными человеческими жертвами", - заявил он. Кречмер, который уже неоднократно призывал к мирному решению украинского кризиса, также упрекнул главу МИД Анналену Бербок в том, что все, чего она хочет, - это поставлять оружие, а не искать дипломатические пути урегулирования конфликта, и "этого слишком мало". Ранее Кречмер говорил о том, что верит, что Россия и Германия смогут наладить сотрудничество в будущем, и "одним из способов" налаживания диалога с Россией может стать ремонт газопровода "Северный поток". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. В МИД РФ заявляли, что Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, россия, украина, михаэль кречмер, германия, саксония, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаэль Кречмер, Германия, Саксония, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Саксонии призвал смириться с тем, что Киев не вернет территории

Премьер Саксонии Кречмер: Украина не вернет территории при жизни этого поколения

© Пресс-служба Минэкономразвития России | Перейти в медиабанкПремьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
© Пресс-служба Минэкономразвития России
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданию Tagesspiegel призвал смириться с тем, что Киеву не удастся вернуть территории "при жизни этого поколения", и заморозить конфликт.
"Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить, что не каждый квадратный метр украинской земли может быть освобожден сразу же, за это пришлось бы заплатить неслыханными человеческими жертвами", - заявил он.
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Кречмер, который уже неоднократно призывал к мирному решению украинского кризиса, также упрекнул главу МИД Анналену Бербок в том, что все, чего она хочет, - это поставлять оружие, а не искать дипломатические пути урегулирования конфликта, и "этого слишком мало". Ранее Кречмер говорил о том, что верит, что Россия и Германия смогут наладить сотрудничество в будущем, и "одним из способов" налаживания диалога с Россией может стать ремонт газопровода "Северный поток".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
В МИД РФ заявляли, что Запад весной 2022 года запретил Киеву вести переговоры с Россией, поскольку путь к миру ему не нужен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМихаэль КречмерГерманияСаксонияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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