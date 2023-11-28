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Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ukraina-1912342395.html
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте - РИА Новости, 28.11.2023
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса заявил, что предпочитает "осторожность" в оценке перспектив развития... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:29
2023-11-28T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса заявил, что предпочитает "осторожность" в оценке перспектив развития ситуации на Украине, поскольку конфликты "в принципе непредсказуемы". "Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, ожидает ли он успехов для украинских военных на фронте "в обозримой перспективе". В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине сложную ситуацию, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте

Столтенберг хочет быть осторожным в оценке перспектив успеха Украины в конфликте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса заявил, что предпочитает "осторожность" в оценке перспектив развития ситуации на Украине, поскольку конфликты "в принципе непредсказуемы".
"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, ожидает ли он успехов для украинских военных на фронте "в обозримой перспективе".
В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине сложную ситуацию, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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