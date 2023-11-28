https://ria.ru/20231128/ukraina-1912342395.html
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте - РИА Новости, 28.11.2023
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса заявил, что предпочитает "осторожность" в оценке перспектив развития... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:29
2023-11-28T13:29
2023-11-28T13:29
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса заявил, что предпочитает "осторожность" в оценке перспектив развития ситуации на Украине, поскольку конфликты "в принципе непредсказуемы". "Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, ожидает ли он успехов для украинских военных на фронте "в обозримой перспективе". В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине сложную ситуацию, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева и опасаться "недооценивать Россию".
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы Украины в конфликте
Столтенберг хочет быть осторожным в оценке перспектив успеха Украины в конфликте
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран альянса заявил, что предпочитает "осторожность" в оценке перспектив развития ситуации на Украине, поскольку конфликты "в принципе непредсказуемы".
"Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы", - указал он, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, ожидает ли он успехов для украинских военных на фронте "в обозримой перспективе".
В понедельник генсек НАТО признал сложившуюся на Украине сложную ситуацию, но призвал союзников по блоку продолжать поддержку Киева
и опасаться "недооценивать Россию".
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit