https://ria.ru/20231128/ugol-1912370548.html
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России, сообщили СМИ
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России, сообщили СМИ
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за сокращения поставок из Австралии и высоких цен, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:48
2023-11-28T14:48
2023-11-28T14:55
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за сокращения поставок из Австралии и высоких цен, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Индия увеличит импорт коксующегося угля, ключевого материала для производства стали, из России, поскольку поставки из Австралии сокращаются, а сталелитейные заводы борются с ростом цен", - пишет агентство со слов правительственных источников и источников из руководителей отрасли. В прошлом месяце цены на австралийский коксующийся уголь подскочили на 50%, до более чем 350 долларов за метрическую тонну из-за таких факторов, как перебои с техническим обслуживанием, более низкие, чем обычно, поставки из Квинсленда и более медленная работа железнодорожной сети. По словам источников агентства, ранее в ноябре Австралия заверила Индию в стабильных поставках угля, однако, Индия стремится не ограничиваться Австралией и диверсифицировать свою импортную корзину. По их словам, российские грузы коксующегося угля уже дешевле, чем поставки из Австралии, и некоторые российские поставщики готовы снизить цены. "Скидки и выплаты в рупиях помогли (индийским) компаниям взглянуть на Россию как на альтернативный источник", - сказал один из правительственных источников. Поддерживаемые правительством Индии производители стали Steel Authority of India и Rashtriya Ispat Nigam Ltd предпочли расчет в рупиях за российский коксующийся уголь, сообщили источники. SAIL ожидает четыре поставки российского коксующегося угля по 75 тысяч тонн каждая в квартале, заканчивающемся в декабре, сообщил ее председатель.
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индия, австралия, россия, экономика, в мире
Индия, Австралия, Россия, Экономика, В мире
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России, сообщили СМИ
Рейтер: Индия увеличит импорт коксующегося угля из РФ из-за цен на австралийский
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за сокращения поставок из Австралии и высоких цен, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
"Индия увеличит импорт коксующегося угля, ключевого материала для производства стали, из России, поскольку поставки из Австралии сокращаются, а сталелитейные заводы борются с ростом цен", - пишет агентство со слов правительственных источников и источников из руководителей отрасли.
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В прошлом месяце цены на австралийский коксующийся уголь подскочили на 50%, до более чем 350 долларов за метрическую тонну из-за таких факторов, как перебои с техническим обслуживанием, более низкие, чем обычно, поставки из Квинсленда
и более медленная работа железнодорожной сети.
По словам источников агентства, ранее в ноябре Австралия заверила Индию в стабильных поставках угля, однако, Индия стремится не ограничиваться Австралией и диверсифицировать свою импортную корзину.
По их словам, российские грузы коксующегося угля уже дешевле, чем поставки из Австралии, и некоторые российские поставщики готовы снизить цены. "Скидки и выплаты в рупиях помогли (индийским) компаниям взглянуть на Россию как на альтернативный источник", - сказал один из правительственных источников.
Поддерживаемые правительством Индии производители стали Steel Authority of India и Rashtriya Ispat Nigam Ltd предпочли расчет в рупиях за российский коксующийся уголь, сообщили источники. SAIL ожидает четыре поставки российского коксующегося угля по 75 тысяч тонн каждая в квартале, заканчивающемся в декабре, сообщил ее председатель.
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