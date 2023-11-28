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Освободителям Донбасса вручили удостоверения ветеранов боевых действий
Освободителям Донбасса вручили удостоверения ветеранов боевых действий - РИА Новости, 28.11.2023
Освободителям Донбасса вручили удостоверения ветеранов боевых действий
Глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили освободителям городов Донбасса удостоверения ветерана... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:33
2023-11-28T18:33
2023-11-28T18:33
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили освободителям городов Донбасса удостоверения ветерана боевых действий. "Шахтерск, Иловайск, Дебальцево, Мариуполь... Освободителям этих и других городов Донбасса в филиале фонда "Защитники Отечества" совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко вручили удостоверения ветерана боевых действий", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Госдума на пленарном заседании в апреле приняла закон, который "предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе Вооруженных Сил ДНР, ЛНР в период с 12 мая 2014 года". Также были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые "заключили контракт (имевшие иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года".
https://ria.ru/20231128/pushilin-1912410120.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, госдума рф, сергей кириенко, донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Госдума РФ, Сергей Кириенко, Донбасс
Освободителям Донбасса вручили удостоверения ветеранов боевых действий
Пушилин вручил освободителям Донбасса удостоверения ветеранов боевых действий