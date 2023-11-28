https://ria.ru/20231128/uborka-1912278240.html

В Москве продолжается уборка снега

В Москве продолжается уборка снега - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве продолжается уборка снега

В Москве продолжается уборка города от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:03

2023-11-28T09:03

2023-11-28T09:03

москва

городское хозяйство москвы

москва сегодня: мегаполис для жизни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912165839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b754e7608baf2e099e80402d0b7d6c2.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Москве продолжается уборка города от снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно продолжается уборка города от снега. Накануне к очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега были привлечены дополнительные силы", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы организованы в круглосуточном режиме.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы