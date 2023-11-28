https://ria.ru/20231128/tushenka-1912291841.html

Башкирские охотники отправили в зону спецоперации тушенку из мяса лося

Башкирские охотники отправили в зону спецоперации тушенку из мяса лося - РИА Новости, 28.11.2023

Башкирские охотники отправили в зону спецоперации тушенку из мяса лося

Охотничье хозяйство Стерлибашевского района Башкирии отправило участникам спецоперации тушенку из мяса добытого охотниками лося, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:21

2023-11-28T10:21

2023-11-28T10:21

надежные люди

республика башкортостан

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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Охотничье хозяйство Стерлибашевского района Башкирии отправило участникам спецоперации тушенку из мяса добытого охотниками лося, сообщил РИА Новости представитель охотничьего хозяйства "Бобер". Собеседник рассказал, что восемь охотников добыли лося в охотничьем хозяйстве Стерлибашевского района и передали 150 килограммов мяса волонтерам, чтобы они приготовили тушенку для земляков, участвующих в спецоперации. "Тушенку готовили, как из обычной говядины. Помогли сотрудники столовой местной школы. Получилось 80 банок. Наклеили этикетки, на которых указали состав тушенки и, что мясо добыто нашим хозяйством. Тушенку отправили участникам СВО из нашего района", - рассказал представитель охотничьего хозяйства. Глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов в своем Telegram-канале написал, что тушенка доставлена бойцам с очередным гуманитарным конвоем. "Путь волонтеров лежал через город Красный Луч Луганской народной республики и город Мариуполь Донецкой народной республики. В ходе поездки ребята встретились и пообщались со стерлибашевскими бойцами, передали им маскировочные сети, автомобиль УАЗ, продукты, в том числе домашнюю тушенку, заготовленную в районе активистами, инструменты", - сообщил районный мэр. По его словам, также волонтеры посетили Краснолучский ясли-сад №11 "Ромашка" и передали им более 80 комплектов детского постельного белья, Краснолучской школе №29, которая носит имя стерлибашевского Героя Советского Союза Сафы Хасанова, волонтеры передали канцелярские принадлежности, художественную литературу и микроволновую печь.

https://ria.ru/20231128/zaytsevy-1912286660.html

https://ria.ru/20231127/uaz-1912146330.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан