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Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол - РИА Новости, 28.11.2023
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15:44 28.11.2023 (обновлено: 16:03 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/turtsiya-1912391437.html
Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол
Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол - РИА Новости, 28.11.2023
Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол
Россия готова приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:44
2023-11-28T16:03
в мире
россия
турция
сирия
алексей ерхов
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АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Мы по-прежнему готовы приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации. Для этого мы создали специальный четырехсторонний формат - Россия, Турция, Сирия, Иран и начали работать в рамках этого формата. Разногласия? Возможно, но позвольте мне также предположить, что переговоры и контакты отвечают интересам людей", - приводит слова дипломата газета Daily Sabah. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
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в мире, россия, турция, сирия, алексей ерхов
В мире, Россия, Турция, Сирия, Алексей Ерхов
Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол

Посол: Россия готова приложить усилия для турецко-сирийской нормализации

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Мы по-прежнему готовы приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации. Для этого мы создали специальный четырехсторонний формат - Россия, Турция, Сирия, Иран и начали работать в рамках этого формата. Разногласия? Возможно, но позвольте мне также предположить, что переговоры и контакты отвечают интересам людей", - приводит слова дипломата газета Daily Sabah.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
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