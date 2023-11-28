https://ria.ru/20231128/turtsiya-1912391437.html

Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол

Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол - РИА Новости, 28.11.2023

Россия готова содействовать турецко-сирийской нормализации, заявил посол

Россия готова приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:44

2023-11-28T15:44

2023-11-28T16:03

в мире

россия

турция

сирия

алексей ерхов

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АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Мы по-прежнему готовы приложить максимум усилий для содействия турецко-сирийской нормализации. Для этого мы создали специальный четырехсторонний формат - Россия, Турция, Сирия, Иран и начали работать в рамках этого формата. Разногласия? Возможно, но позвольте мне также предположить, что переговоры и контакты отвечают интересам людей", - приводит слова дипломата газета Daily Sabah. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908812003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, сирия, алексей ерхов