https://ria.ru/20231128/turtsiya-1912328717.html

Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию

Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 28.11.2023

Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию

Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:23

2023-11-28T18:23

2023-11-28T18:23

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

турция

куда можно лететь

отдых на море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807042_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d4c087f43961f7ae7414216dda7141b.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со ссылкой на Министерство культуры и туризма этой страны.Россия сохраняет лидерство по турпотоку. За десять месяцев в Турцию приехало 5,8 миллиона россиян, или 13,2 процента от общего количества иностранных туристов. За тот же период в 2022 году соотечественников было 4,6 миллиона.На втором месте с совсем небольшим отставанием – Германия (5,7 миллиона), прирост восемь процентов. По итогам года, как ожидается, немецкий рынок может превысить российский, поскольку в низкий осенний сезон турпоток из Германии снижается менее ощутимо, чем из России. На третьем месте – британцы (3,6 миллиона гостей). Далее идут Болгария и Иран. Эксперты уточняют, что если иранцы едут с чисто туристическими целями на курорты Турции и в ее столицу, то болгары – в основном на шопинг в приграничные районы, прежде всего, Эдирне.По словам руководителя Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров (AKTOB) Каана Кавалоглу, по итогам года Турция будет очень близка к отметке в 60 миллионов иностранных туристов и доходам в 56 миллиардов долларов. При этом поток в Анталью, как ожидается, составит более 15 миллионов гостей, то есть превысит доковидный уровень.В будущем году наряду с главными въездными рынками – Россией и Германией – турецкий турбизнес планирует сосредоточиться на таких заметно растущих европейских направлениях, как Великобритания и Польша.

https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море