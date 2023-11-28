Рейтинг@Mail.ru
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:23 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/turtsiya-1912328717.html
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 28.11.2023
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию
Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:23
2023-11-28T18:23
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807042_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d4c087f43961f7ae7414216dda7141b.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со ссылкой на Министерство культуры и туризма этой страны.Россия сохраняет лидерство по турпотоку. За десять месяцев в Турцию приехало 5,8 миллиона россиян, или 13,2 процента от общего количества иностранных туристов. За тот же период в 2022 году соотечественников было 4,6 миллиона.На втором месте с совсем небольшим отставанием – Германия (5,7 миллиона), прирост восемь процентов. По итогам года, как ожидается, немецкий рынок может превысить российский, поскольку в низкий осенний сезон турпоток из Германии снижается менее ощутимо, чем из России. На третьем месте – британцы (3,6 миллиона гостей). Далее идут Болгария и Иран. Эксперты уточняют, что если иранцы едут с чисто туристическими целями на курорты Турции и в ее столицу, то болгары – в основном на шопинг в приграничные районы, прежде всего, Эдирне.По словам руководителя Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров (AKTOB) Каана Кавалоглу, по итогам года Турция будет очень близка к отметке в 60 миллионов иностранных туристов и доходам в 56 миллиардов долларов. При этом поток в Анталью, как ожидается, составит более 15 миллионов гостей, то есть превысит доковидный уровень.В будущем году наряду с главными въездными рынками – Россией и Германией – турецкий турбизнес планирует сосредоточиться на таких заметно растущих европейских направлениях, как Великобритания и Польша.
https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807042_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ad9a6f03be384b191bb1b7b26bb18b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, турция, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию

Турцию в этом году посетили почти шесть миллионов россиян

© iStock.com / Iurii KonovalПляж в Кемере, Турция
Пляж в Кемере, Турция - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© iStock.com / Iurii Konoval
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со ссылкой на Министерство культуры и туризма этой страны.
Россия сохраняет лидерство по турпотоку. За десять месяцев в Турцию приехало 5,8 миллиона россиян, или 13,2 процента от общего количества иностранных туристов. За тот же период в 2022 году соотечественников было 4,6 миллиона.
На втором месте с совсем небольшим отставанием – Германия (5,7 миллиона), прирост восемь процентов. По итогам года, как ожидается, немецкий рынок может превысить российский, поскольку в низкий осенний сезон турпоток из Германии снижается менее ощутимо, чем из России.
На третьем месте – британцы (3,6 миллиона гостей). Далее идут Болгария и Иран. Эксперты уточняют, что если иранцы едут с чисто туристическими целями на курорты Турции и в ее столицу, то болгары – в основном на шопинг в приграничные районы, прежде всего, Эдирне.
По словам руководителя Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров (AKTOB) Каана Кавалоглу, по итогам года Турция будет очень близка к отметке в 60 миллионов иностранных туристов и доходам в 56 миллиардов долларов. При этом поток в Анталью, как ожидается, составит более 15 миллионов гостей, то есть превысит доковидный уровень.
В будущем году наряду с главными въездными рынками – Россией и Германией – турецкий турбизнес планирует сосредоточиться на таких заметно растущих европейских направлениях, как Великобритания и Польша.
Девушка на Гранд базаре в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой
1 ноября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурциякуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала