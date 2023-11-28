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Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 28.11.2023
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию
Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:23
2023-11-28T18:23
2023-11-28T18:23
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число прибытий иностранных туристов в Турции по итогам января-октября составило 44,2 миллиона, что на 11,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает RTN со ссылкой на Министерство культуры и туризма этой страны.Россия сохраняет лидерство по турпотоку. За десять месяцев в Турцию приехало 5,8 миллиона россиян, или 13,2 процента от общего количества иностранных туристов. За тот же период в 2022 году соотечественников было 4,6 миллиона.На втором месте с совсем небольшим отставанием – Германия (5,7 миллиона), прирост восемь процентов. По итогам года, как ожидается, немецкий рынок может превысить российский, поскольку в низкий осенний сезон турпоток из Германии снижается менее ощутимо, чем из России. На третьем месте – британцы (3,6 миллиона гостей). Далее идут Болгария и Иран. Эксперты уточняют, что если иранцы едут с чисто туристическими целями на курорты Турции и в ее столицу, то болгары – в основном на шопинг в приграничные районы, прежде всего, Эдирне.По словам руководителя Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров (AKTOB) Каана Кавалоглу, по итогам года Турция будет очень близка к отметке в 60 миллионов иностранных туристов и доходам в 56 миллиардов долларов. При этом поток в Анталью, как ожидается, составит более 15 миллионов гостей, то есть превысит доковидный уровень.В будущем году наряду с главными въездными рынками – Россией и Германией – турецкий турбизнес планирует сосредоточиться на таких заметно растущих европейских направлениях, как Великобритания и Польша.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне удержали лидерство по турпотоку в Турцию
Турцию в этом году посетили почти шесть миллионов россиян