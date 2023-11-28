https://ria.ru/20231128/turizm-1912449588.html

В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме

В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме - РИА Новости, 28.11.2023

В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме

Пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом базовом законе о туризме, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:29

2023-11-28T17:29

2023-11-28T17:29

туризм

новости - туризм

россия

сангаджи тарбаев

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом базовом законе о туризме, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Разрабатывая план и цели нацпроекта на следующие годы, мы могли бы больше внимания уделить такому вопросу, как безопасность туризма. Этот пункт появится и в новом базовом законе о туризме. В нынешних условиях мы можем говорить как о безопасности самих туристов и их имущества, так и о безопасности туристических объектов, особенно в свете роста туристического потока по нашей стране", - сказал Тарбаев на круглом столе на тему "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" и его экономическое влияние на развитие регионов". Он отметил, что сам факт существования отдельного национального проекта – это знак участникам туротрасли, что туризм является частью экономики и государство готово вкладывать туда средства и поддерживать ее развитие. В начале ноября директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач говорил, что Министерство экономического развития России занимается переработкой ключевого закона в туризме и рассчитывает, что новый закон будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Тарбаев ранее также говорил, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новый закон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, сангаджи тарбаев, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)