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В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
17:29 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/turizm-1912449588.html
В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме
В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме - РИА Новости, 28.11.2023
В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме
Пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом базовом законе о туризме, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:29
2023-11-28T17:29
туризм
новости - туризм
россия
сангаджи тарбаев
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом базовом законе о туризме, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Разрабатывая план и цели нацпроекта на следующие годы, мы могли бы больше внимания уделить такому вопросу, как безопасность туризма. Этот пункт появится и в новом базовом законе о туризме. В нынешних условиях мы можем говорить как о безопасности самих туристов и их имущества, так и о безопасности туристических объектов, особенно в свете роста туристического потока по нашей стране", - сказал Тарбаев на круглом столе на тему "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" и его экономическое влияние на развитие регионов". Он отметил, что сам факт существования отдельного национального проекта – это знак участникам туротрасли, что туризм является частью экономики и государство готово вкладывать туда средства и поддерживать ее развитие. В начале ноября директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач говорил, что Министерство экономического развития России занимается переработкой ключевого закона в туризме и рассчитывает, что новый закон будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Тарбаев ранее также говорил, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новый закон.
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новости - туризм, россия, сангаджи тарбаев, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В комитете Госдумы рассказали о новом законе о туризме

В новом законе о туризме появятся пункты о безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункты о безопасности туристов и туристических объектов появятся в новом базовом законе о туризме, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
"Разрабатывая план и цели нацпроекта на следующие годы, мы могли бы больше внимания уделить такому вопросу, как безопасность туризма. Этот пункт появится и в новом базовом законе о туризме. В нынешних условиях мы можем говорить как о безопасности самих туристов и их имущества, так и о безопасности туристических объектов, особенно в свете роста туристического потока по нашей стране", - сказал Тарбаев на круглом столе на тему "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" и его экономическое влияние на развитие регионов".
Он отметил, что сам факт существования отдельного национального проекта – это знак участникам туротрасли, что туризм является частью экономики и государство готово вкладывать туда средства и поддерживать ее развитие.
В начале ноября директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач говорил, что Министерство экономического развития России занимается переработкой ключевого закона в туризме и рассчитывает, что новый закон будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Тарбаев ранее также говорил, что новый федеральный закон о туризме оптимально внести в весеннюю сессию 2024 года, до этого будут предложены поправки к действующему ФЗ о туризме от 1996 года, которые помогут плавно перейти на новый закон.
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