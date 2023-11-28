https://ria.ru/20231128/tsru-1912359743.html

СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля

СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:19

2023-11-28T14:19

2023-11-28T14:31

в мире

катар

израиль

центральное разведывательное управление (цру)

хамас

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Бернс прибыл в Катар... для тайных встреч с главой разведки Израиля и премьер-министром Катара, направленных на достижение обширного соглашения между Израилем и ХАМАС", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Бернс в ходе визита в Катар намерен расширить рамки обмена пленными между Израилем и ХАМАС, чтобы в их число входили мужчины и военные.Он также намерен настаивать на немедленном освобождении американских пленных, удерживаемых ХАМАС.По информации газеты, Бернс помимо этого нацелен на то, чтобы добиваться продления приостановки боевых действий между Израилем и палестинским движением.

https://ria.ru/20231128/zhurnalisty-1912278547.html

катар

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катар, израиль, центральное разведывательное управление (цру), хамас