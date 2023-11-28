https://ria.ru/20231128/tsru-1912359743.html
СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля
СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:19
2023-11-28T14:19
2023-11-28T14:31
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Бернс прибыл в Катар... для тайных встреч с главой разведки Израиля и премьер-министром Катара, направленных на достижение обширного соглашения между Израилем и ХАМАС", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Бернс в ходе визита в Катар намерен расширить рамки обмена пленными между Израилем и ХАМАС, чтобы в их число входили мужчины и военные.Он также намерен настаивать на немедленном освобождении американских пленных, удерживаемых ХАМАС.По информации газеты, Бернс помимо этого нацелен на то, чтобы добиваться продления приостановки боевых действий между Израилем и палестинским движением.
https://ria.ru/20231128/zhurnalisty-1912278547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, центральное разведывательное управление (цру), хамас
В мире, Катар, Израиль, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ХАМАС
СМИ: глава ЦРУ прибыл в Катар для тайных встреч с главой разведки Израиля
Washington Post: глава ЦРУ прибыл в Катар для участия в тайных встречах по Газе