https://ria.ru/20231128/trevoga-1912406442.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:17

2023-11-28T16:17

2023-11-28T16:17

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучал в 15.43 мск. В остальных регионах тревога была объявлена в период с 15.50 по 15.54. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html

украина

николаевская область

киев

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украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф