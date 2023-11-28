https://ria.ru/20231128/trevoga-1912406442.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:17
2023-11-28T16:17
2023-11-28T16:17
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучал в 15.43 мск. В остальных регионах тревога была объявлена в период с 15.50 по 15.54. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231128/vzryvy-1912325438.html
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украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской и еще одной области объявили воздушную тревогу